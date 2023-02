Deportivo Cali cambiará su fabricante de uniformes por marca ecuatoriana que viste a Cúcuta Deportivo

Boman, la marca ecuatoriana que fabricaría las prendas de Deportivo Cali después de que acabe la Liga BetPlay I 2023

En materia futbolística, Deportivo Cali viene de ganar confianza tras derrotar 9-3 en el marcador global a Barranquilla FC en la Copa BetPlay 2023 y avanzó a la fase II de la competencia en la que enfrentará a Leones FC entre el 16 y el 30 de marzo.

Con racha invicta a lo largo de la temporada 2023 de la Liga BetPlay Dimayor, el equipo a cargo de Jorge Luis Pinto espera recuperar la confianza que tuvo en 2021 para salir campeón de la primera división colombiana y ahora busca alejarse del fondo del descenso, considerando que su promedio no es el mejor de la tabla de la relegación para la campaña 2024.

Sin embargo, en lo que respecta al manejo administrativo y financiero del club, Deportivo Cali se encuentra en la difícil situación de abaratar costos y salvar al equipo de la crisis en la que terminó en 2022 con deudas salariales hacia los jugadores y diferencias con la hinchada por el pésimo rendimiento que tuvo el equipo a cargo del exentrenador Máyer Candelo.

Es por eso que una vez termine el contrato de vestimenta y confección de indumentaria actual con la marca francesa Le Coq Sportif, el equipo verdiblanco estaría contemplando jugar la Liga BetPlay II 2023 con una indumentaria fabricada por una empresa ecuatoriana que en el pasado vistió a Patriotas FC y que actualmente tiene contrato con Cúcuta Deportivo, club del Torneo BetPlay Dimayor.

En la jornada del viernes 24 de febrero, en redes sociales circuló la información de que el plantel azucarero ya tendría un acuerdo previo para hacer un convenio y vestir al equipo vallecaucano en el segundo semestre de la temporada.

De acuerdo con el portal Zona Libre de Humo, Deportivo Cali será vestido ahora por Boman Sport, una marca ecuatoriana que fabrica exclusivamente prendas deportivas. Al tratarse de una marca poco conocida, los seguidores del club, así como de sus rivales no han dejado de criticar y lamentar lo que le depara al equipo en lo que resta del año.

Esta fue la publicación que alarmó a los simpatizantes del 10 veces campeón de la primera división colombiana:

#ZonaLibreDeHumo @Boman_Sport, marca ecuatoriana que vistió a @patriotasboySA y que actualmente viste al @Cucutaoficial, será la nueva marca que vista a @AsoDeporCali:

Boman, la marca ecuatoriana que fabricaría las prendas de Deportivo Cali después de que acabe la Liga BetPlay I 2023 / (Twitter: @Boman_Sport)

Boman Sport también viste a otros equipos del continente, pero especialmente se ha centrado en Ecuador, país en donde lógicamente es más reconocido. Patriotas FC de Boyacá, por ejemplo, también fue patrocinado por esta empresa, y en la actualidad hay equipos como Mushuc Runa o Técnico Universitario que cuentan con sus servicios en la liga de fútbol ecuatoriana.

Boman surge del acrónimo de los apellidos de sus fundadores, el matrimonio conformado por Ezequiel Bonilla y Nancy Manjarrés. Radicados en la ciudad de Ambato, la pareja fundó 43 años atrás lo que en la actualidad es Industria Deportiva Boman Sport Cia. Ltda. Son artesanos en la rama del corte y confección que hoy por hoy se dedican a la producción y comercialización de uniformes y chaquetas deportivas.

Por ejemplo, la de Cúcuta Deportivo, campeón con Jorge Luis Pinto en la primera división colombiana en 2006, cuesta 40 dólares y tienen a disposición chaquetas, chompas, gorras y camisetas de entrenamiento a la venta en su página web:

Indumentaria de Cúcuta Deportivo fabricada y vendida por la marca Boman Sports / (Bomansport.com)

Cabe recordar también que para que el fabricante de moda y ropa deportiva francés Le Coq Sportif volviera a patrocinar los uniformes de Deportivo Cali, pasaron 33 años. Los europeos volvieron a vestir al club azucarero desde la temporada 2021 hasta el presente y todo parecería indicar que el contrato de fabricación de las prendas finalizaría en junio de 2023 luego de haber sacado al club campeón en 2021.

En el hipotético caso de que Le Coq Sportif o Deportivo Cali decidan no renovar su contrato, otra de las empresas con opciones para la elaboración de los uniformes es la empresa colombiana Hillside, que viste a clubes como Cortuluá FC y Once Caldas de Manizales.

El equipo vallecaucano podría acogerse a la ley de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades para superar la crisis financiera luego de que el presidente de la Asociación Deportiva (Luis Fernando Mena) buscase una modificación en los estatutos del club para poder aplicar a inyectar capital por medio de diferentes vías de financiación.

Según el periodista deportivo caleño, Fernando Hurtado, el contrato con Le Coq Sportif y Cali no tendría renovación y da como un hecho que Hillside pasará a hacerse cargo de las prendas distintivas del club. No obstante, el también periodista caleño Andrés Felipe Muñoz se pronunció en su cuenta de Twitter para aclarar que por el momento no hay un acuerdo concreto y sellado entre el equipo verdiblanco y otra marca diferente a Le Coq Sportif.

Y si bien la marca Hillside actualmente viste a la academia de Deportivo Cali, el vicepresidente del club, Eduardo Calderón, aclaró el panorama para la hinchada azucarera y demás personalidades cercanas al entorno futbolístico caleño con las siguientes palabras:

No hay nada concreto con Hillside, Le Coq termina en junio 30 su contrato y desde el CE estamos pendientes que nos acerquen posibilidades y cifras de marcas interesados en vestir a la institución, entre ellas, la misma Le Coq

Le Coq Sportif en estos momentos es patrocinadora de América de Cali, sucediendo a Umbro en la campaña 2022-2 de la Liga BetPlay Dimayor. Asimismo, los europeos vistieron a la selección Colombia absoluta entre 1980 y 1981 en un corto contrato firmado con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) cuando la camiseta cafetera era anaranjada con pantaloneta negra y su uniforme alternativo era totalmente blanco con una franja diagonal tricolor de amarillo, azul y rojo.

Por su parte, Deportivo Cali viene de suceder a la marca alemana Puma, que estuvo confeccionando sus uniformes por primera vez desde 2018 hasta el cierre del primer semestre de 2021. Habrá que esperar si esta modificación de confeccionista deportivo y otras decisiones sobre la marcha pueda sacar al equipo dirigido por Jorge Luis Pinto de la crisis económica por la que atraviesa. En todo caso, para modificar una parte de la estructura fundamental del equipo, el presidente Luis Fernando Mena necesita hacerlo con aprobación de la asamblea, misma que está conformada por los socios y la junta directiva de la única asociación deportiva con estadio propio en Colombia.