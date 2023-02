Tulio Gómez no podría aspirar a la Alcaldía de Cali en 2023: está inhabilitado

Tulio Gómez le apuntaría a ser el sucesor de Jorge Iván Ospina en la Alcaldía de Santiago de Cali

Desde mediados de enero de 2023, algunos líderes empresariales vallecaucanos le han solicitado internamente a Tulio Gómez Giraldo, propietario de la cadena de supermercados SuperInter y del club de fútbol América de Cali, que aspire directamente a ocupar el cargo de la Alcaldía de Santiago de Cali para el período 2024 – 2027.

Y si bien el empresario aclaró que no está desesperado por incursionar en el mundo de la política como primer mandatario de los caleños, reconoció que estaría interesado en recolectar firmas para su candidatura y no estar “atado” a los intereses de otro político que él no considere conveniente apoyar en los comicios para las elecciones regionales de Colombia en 2023.

En un diálogo concertado con el diario El Tiempo, el dirigente escarlata nacido en Manizales dijo considerarse un caleño de nacimiento y enumeró las prioridades que para él son más relevantes a atender durante un eventual mandato suyo como alcalde de la ciudad occidental de Colombia:

Necesitamos recuperar Cali, que tengamos seguridad, orden, movilidad, arreglar la malla vial, mermar el desempleo, etc. Hay que proyectar la ciudad a largo plazo. En el 2036, Cali cumplirá 500 años y debemos tenerla muy bien

Sin embargo, estas aspiraciones de Gómez Giraldo están sujetas al cumplimiento del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que establece que:

No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio

En ese sentido, por más intenciones que tenga, Gómez no podría aspirar a la alcaldía de la capital vallecaucana al estar inhabilitado, ya que al ser presidente de América de Cali ha suscrito un contrato con la Secretaría del Deporte y Recreación de Cali para el aprovechamiento de un local comercial en el Estadio Pascual Guerrero, en calidad de representante legal de AMÉRICA DE CALI S.A. EN REORGANIZACIÓN.

Como el contrato del local número 5 en la Tribuna Occidental del Estadio Pascual Guerrero fue suscrito el 17 de noviembre de 2022, Gómez estaría inhabilitado para ejercer el cargo público en cuestión, tal como lo reveló el periodista Jaime Dinas en su cuenta de Twitter con los siguientes anexos que exponen un contrato de 43 millones de pesos firmado por Carlos Alberto Alzate Diago, secretario del Deporte de Cali:

El contrato que dejaría inhábil a Tulio Gómez para aspirar a la alcaldía de Cali en el período 2024 – 2027 / (Twitter: @JaimeDinas)

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 establecida por el Consejo de Estado, Tulio habría configurado inhabilidad para el siguiente período electoral en Santiago de Cali:

El anterior dueño de Almacenes La 14 y de Hoteles Solaires en San Andrés, así como de la cadena de supermercados La Montaña, es reconocido por haber presidido en un momento a Los Diablos Rojos y adquirió el 53 % de las acciones del club escarlata, al que llegó como un salvador, pues fue quien invirtió para sacar al equipo de la Lista Clinton y de la segunda división del fútbol profesional colombiano en 2016.

Aunque en entrevista con El Tiempo, Tulio Gómez no se mostró como principal candidato a suceder a Jorge Iván Ospina, dijo que si ve algún candidato afín con sus principios y propuestas no tiene inconveniente alguno en entregarle su voto:

Desde hace algunos meses algunos líderes empresariales me vienen pidiendo que me lance a la Alcaldía. Lo he venido pensando pero aún no me he decidido, la verdad. No estoy desesperado por llegar a la Alcaldía, si aparece un buen candidato que trabaje para la ciudad prefiero apoyarlo, pero si decido lanzarme de candidato, lo haría por firmas para no amarrarme a ningún político

Además, aclaró los rumores sobre una hipotética réplica del modelo de negocio fútbol y política que tiene la familia Char con Junior de Barranquilla en el Atlántico:

Los Char tienen sus estrategias políticas y les da resultado, eso es válido y no lo critico, pues en el mandato de ellos Barranquilla ha progresado mucho. En mi caso no lo he hecho porque aún no me he decidido ser candidato. Si tuviera planes electorales habría contratado a Rodallega para lograr un impacto publicitario. Mi objetivo es que América sea campeón nuevamente. En mi concepto, ser campeones es la mejor campaña para cualquier equipo. Cuando eres campeón la hinchada te ama, cuando no lo eres la hinchada no te ama

“No me he lanzado y muchos están asustados”:

En diálogo con la emisora Blu Radio el empresario respondió el 23 de febrero de 2023 a la información que indica que está inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Cali y dijo que todo se trata de una estrategia política en su contra y que hay algunos que ya tienen miedo de competir con él por la alcaldía.

Así fue como Tulio señaló que no habría un impedimento para aspirar a la alcaldía caleña, pues él ya no es el representante legal de América de Cali y desmintió estar inhabilitado para ser candidato en las elecciones del domingo 29 de octubre de 2023:

No me he lanzado a la alcaldía y ya están asustados los políticos, ya me están buscando inhabilidades, si me lanzo lo hago por firmas. Tener un local no me inhabilita, voy a averiguar haber qué es lo que pasa