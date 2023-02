María Fernanda Cabal lamentó, con ironía, la ‘condición’ de Susana Boreal

Maria Fernanda Cabal lamentó la confesión de Susana Boreal sobre su consumo diario de marihuana. Imagen: Mateo Riaños (Infobae)

Luego de la confesión de Susana Gómez Castaño, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, sobre su consumo diario de marihuana, se ha desatado una serie de reacciones por parte de consumidores y detractores, también por cuenta de personalidades públicas, entre ellas, algunos de los políticos más reconocidos en el país. En este caso, María Fernanda Cabal, que lamentó su confesión.

La senadora del Centro Democrático se pronunció a través de su cuenta de Twitter, en la que citó la publicación de la senadora del Pacto Histórico, adjuntó un artículo en el que se expresan las consecuencias adversas que puede tener el consumo de esta sustancia y escribió lo siguiente: “qué pesar ser adicto. Ser esclavo de vicios jamás será bueno y menos cuando la afectación de la capacidad cognitiva está demostrada”, escribió.

María Fernanda Cabal expresó su pesar por el consumo de marihuana de Susana Boreal

Susana Gómez confesó que es consumidora regular recreativa de marihuana en medio de una audiencia pública sobre la regulación del cannabis de uso adulto. En esta sesión entregó sus argumentos sobre la prioridad que debería tener el gobierno en despenalizar el consumo de la planta.

“Todos los beneficios que esto podría traer a nivel económico, a nivel de salud, pero por supuesto yo reivindico también el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta. No me da miedo decirlo, la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como persona”, manifestó Gómez durante la audiencia.

El enlace que compartió Cabal se trata de un informe del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos (NIDA) que recopila los resultados de una investigación sobre los efectos negativos que tiene la marihuana sobre sus consumidores activos, en especial en los que la usan desde la adolescencia o la adultez temprana.

Aunque Boreal no indicó desde qué edad consume esta planta de forma activa, Cabal aseguró que en el informe se precisa que esta sustancia sí tiene afectaciones en el cerebro.

“Hay datos sólidos derivados de investigaciones con animales y un número creciente de estudios con seres humanos que indican que la exposición a la marihuana durante el desarrollo puede causar cambios adversos en el cerebro a largo plazo, o incluso cambios permanentes”, manifiesta el informe de la investigación publicado en esta página web.

Susana Gómez Castaño, más conocida como Susana Boreal, es directora de orquesta, se dio a conocer en el mundo de la política precisamente por manifestarse a través de la música en contra del Gobierno del expresidente Iván Duque en 2021. Desde allí ganó popularidad como figura pública de la izquierda colombiana, vinculándose al partido del presidente Gustavo Petro, mismo que hoy representa en la Cámara por Antioquia.

El caso de Gómez Castaño recordó las declaraciones del también representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, que en octubre de 2022 reveló que también es un consumidor activo de marihuana desde los 18 años. En estas declaraciones también quiso manifestar la necesidad de que esta planta sea legalizada y afirmó que su consumo no debería ser causante de estigmatización.

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, sentenció el congresista durante el debate.

Además, dijo que sus declaraciones no deberían tomarse como una especie de confesión, “Yo no lo llamaría confesión, porque una confesión está asociada más a delitos, a pecados, y yo no creo que consumir cannabis sea ninguna de las dos cosas”, indicó el político antioqueño en declaraciones posteriores para Semana.