Así operaba desde Bogotá alias Chiqui, el cabecilla del Tren de Aragua que fue extraditado a Estados Unidos

José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui, fue extraditado de Bogotá a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo vinculados al Tren de Aragua - crédito FBI

José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui, fue extraditado desde Bogotá a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y terrorismo que, según autoridades estadounidenses y documentos revelados por El Tiempo, lo ubican como coordinador de envíos de cocaína hacia ese país y como pieza clave en la financiación del Tren de Aragua desde la capital colombiana.

La acusación formal del Distrito Sur de Texas, sostiene que Martínez Flores coordinaba reuniones en hoteles de Bogotá para concretar despachos de droga.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también está acusado de distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense.

Según el Buró Federal de Investigaciones, el venezolano tenía 24 años al momento de su llegada a Houston el jueves 14 de mayo de 2026, procedente de Colombia, y debía comparecer ante un tribunal federal el viernes 15 de mayo.

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La acusación del Distrito Sur de Texas sostiene que Chuqui coordinaba en hoteles de Bogotá envíos de cocaína hacia Estados Unidos - crédito Dijín

Las autoridades colombianas y estadounidenses lo describieron como un jefe de alto rango del Tren de Aragua en Bogotá y como la mano derecha de alias Giovanni, identificado como el principal cabecilla de esa estructura y uno de los 10 más buscados por el FBI.

Según las autoridades, además del tráfico de cocaína, lideraba redes de extorsión en localidades de la capital.

En el documento judicial referenciado por el medio citado se afirmó que Martínez Flores “se encargaba de coordinar la adquisición de pasta base de coca y de cocaína en polvo en la región de Bogotá, Colombia”.

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Esa cocaína, según el expediente, salía hacia la costa norte de Colombia, cruzaba por Panamá y Costa Rica y luego seguía a Estados Unidos a través de México.

En la misma acusación se señala que agentes encubiertos participaron en dos compras de droga en Bogotá: una de 10 kilogramos el 6 de noviembre de 2024 y otra de 14 kilogramos el 5 de marzo de 2025. En el expediente se añade que esas transacciones involucraban directamente a Martínez Flores y que las entregas se hacían en una habitación de hotel de la ciudad.

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Imagen de referencia. El expediente judicial señala que José Enrique Martínez Flores coordinaba la adquisición de pasta base y cocaína en Bogotá para una ruta que pasaba por Panamá, Costa Rica y México - crédito Ejército/Colprensa

Esas visitas quedaron grabadas por agentes infiltrados en la organización. El medio agregó que los contactos con Martínez Flores y otros líderes del grupo se realizaron mediante mensajes de texto y notas de voz de WhatsApp, mientras los agentes simulaban ser compradores encargados de distribuir la droga en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un gran jurado federal en Houston emitió una acusación formal modificada el 8 de abril. Allí se le imputan conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista y participación directa en actividades de narcotráfico internacional.

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El Departamento de Estado designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, de acuerdo con autoridades estadounidenses. Según el Buró Federal de Investigaciones, esta es la primera vez que un integrante de esa organización es enviado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con terrorismo.

Martínez Flores es el primer integrante del Tren de Aragua acusado de terrorismo por Estados Unidos. El diario añadió que en Colombia estaba siendo procesado por receptación y porte ilegal de armas.

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Las investigaciones detectaron sus movimientos mediante interceptaciones legales de chats y la infiltración de agentes encubiertos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó además que fue arrestado en Colombia el 31 de marzo de 2025, tras una orden de captura provisional emitida por autoridades estadounidenses, y que permaneció bajo custodia hasta su extradición.

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El FBI indicó que la investigación contra Martínez Flores avanzó con interceptaciones legales, chats de WhatsApp y agentes infiltrados - crédito Will Olíver/EFE

Uno de los apartados más graves del expediente recoge una comunicación interceptada en 2024 en la que uno de los líderes del Tren de Aragua dijo al agente encubierto que había ordenado a miembros del grupo descargar explosivos contra soldados del ejército que se acercaban a una “guarida” de la organización en América del Sur.

En el mismo expediente se aseguró que ese líder “tiene a su disposición más de 100 miembros del Tren de Aragua que le proporcionan seguridad armada en todo momento y que cuenta con un gran número de armas de alta potencia y lanzacohetes capaces de inhabilitar helicópteros militares”.

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Jason Hudson, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Houston, afirmó, según el Buró Federal de Investigaciones: “El FBI de Houston está marcando el camino en la persecución de organizaciones terroristas como TdA”.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si Martínez Flores es hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua y una multa de hasta USD 10 millones.

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