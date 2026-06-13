Cárcel para tres señalados por el homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera en Cúcuta

La justicia ordena cárcel para los tres procesados por el crimen del comunicador en Cúcuta - crédito Fiscalía

La investigación por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, dio un nuevo paso con la judicialización de tres personas que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían participado en la planeación y ejecución del crimen.

Un juez de control de garantías dio medida de aseguramiento en un centro carcelario contra los procesados, mientras avanzan las investigaciones que apuntan a que el homicidio estaría relacionado con la labor periodística que desempeñaba la víctima.

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Los capturados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González. De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios recopilados durante las primeras semanas de investigación permitieron establecer los presuntos roles que cada uno habría tenido en el ataque sicarial que terminó con la vida del comunicador nortesantandereano.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, Wilmer Portillo González habría sido el encargado de realizar seguimientos previos a Cristian Hernando Herrera; movilizándose en un taxi, habría vigilado los movimientos habituales del periodista, tanto en su lugar de residencia como en otros sitios que frecuentaba en la capital de Norte de Santander.

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La investigación por el asesinato de Cristian Hernando Herrera apunta a seguimientos previos y a un ataque planeado - crédito Fiscalía

Posteriormente, Portillo González presuntamente se reunió con Angélica Vesga Arenas, con la que habría continuado las labores de vigilancia cerca de la vivienda del comunicador. El objetivo, según la hipótesis de la Fiscalía, era alertar sobre el momento preciso en que debía ejecutarse el atentado.

Con la información suministrada por los que habrían participado en estas actividades de seguimiento, el tercer participante, John Sebastián Duque Andrade habría llegado hasta el lugar donde se encontraba Herrera y –según las autoridades– el hombre, sin descender de la motocicleta en la que se movilizaba, presuntamente disparó contra el periodista y escapó inmediatamente del sitio.

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Tras el ataque, Cristian Hernando Herrera fue auxiliado y trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció durante el trayecto.

Para esclarecer el crimen, investigadores de la Fiscalía y de la Policía Judicial analizaron múltiples elementos probatorios, entre ellos registros de cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde ocurrieron los hechos y, según indicaron, estas grabaciones, junto con otras evidencias técnicas y testimoniales, permitieron establecer los movimientos de los tres señalados implicados antes, durante y después del homicidio.

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El caso de Cristian Hernando Herrera suma una alerta mayor: el crimen estaría ligado a su trabajo periodístico - crédito Fiscalía

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que el asesinato estaría vinculado con el ejercicio profesional de Cristian Hernando Herrera, pues indicaron que el comunicador había recibido previamente amenazas provenientes del grupo delincuencial autodenominado La Familia de la P., situación que ahora hace parte fundamental de la línea de investigación que adelanta el ente acusador. Además de que genera una especial preocupación por las garantías de seguridad para los comunicadores en regiones afectadas por la presencia de estructuras criminales.

Con base en el material probatorio recolectado, una fiscal adscrita a la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

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Durante las audiencias preliminares, ninguno de los señalados aceptó los cargos, pero tras evaluar los argumentos presentados por el ente investigador, la juez de control de garantías de Cúcuta consideró procedente imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los tres implicados, mientras continúa el proceso judicial.

Asimismo, la togada avaló la incautación con fines investigativos de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que, presuntamente, habrían sido utilizados durante la planeación y ejecución del crimen.

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El caso de Cristian Herrera apunta a un móvil periodístico - crédito Fiscalía

El asesinato de Cristian Hernando Herrera ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa y diversos sectores de la sociedad, que han insistido en la necesidad de que el caso sea esclarecido en su totalidad y que se identifique a los responsables.