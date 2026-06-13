Colombia

Cayó ‘Víctor Chala’, líder del frente 36 de la disidencia de Calarcá: sería el responsable de ordenar el crimen del periodista Mateo Pérez en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó los detalles de la captura de él y varios de sus cómplices en un peaje, pero le pidió al presidente Petro que no lo vaya a dejar en libertad, tal y como ocurrió con alias Calarcá en julio de 2024

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El criminal sería uno de los hombres de confianza de Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional
El criminal sería uno de los hombres de confianza de Alexander Díaz Mendoza, más conocido como alias Calarcá o "Calarcá Córdoba" - créditos Flip y Policía Nacional

En medio de las labores que adelantan el Ejército y la Policía Nacional de Colombia para contrarrestar las acciones criminales de varios grupos armados ilegales, la mañana del sábado 13 de junio de 2026 conocieron mayores detalles acerca de la captura en Tolima de Jhon Édison Chala Torrejano, alias Víctor Chala.

El criminal es señalado como cabecilla de la comisión armada de la estructura 36 de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia y es el principal apuntado como presunto responsable de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista y estudiante de ciencia política, Mateo Pérez Rueda (24 años).

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La detención se realizó la noche del 12 de junio en el peaje del municipio de Flandes a través de una orden judicial y bajo cargos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado, señaló Caracol Radio.

Además de “Víctor Chala”, el reporte oficial confirmó que otras cinco personas fuero aprehendidas en la misma acción por parte de efectivos de la Policía Nacional.

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Los hoy detenidos enfrentan cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante el procedimiento, la Policía Nacional incautó 4 pistolas calibre 9 milímetros, 8 proveedores, 115 cartuchos del mismo calibre, 33 millones de pesos en efectivo, 7 celulares y una camioneta Toyota

Según información oficial, “Víctor Chala” cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente diez años.

En 2024 habría ejercido como cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez de las disidencias Farc y, desde abril de 2026, fue designado como líder de la comisión armada en Briceño, Antioquia.

Las autoridades lo identifican como hombre de confianza de alias Primo Gay, y uno de los principales responsables de actividades criminales y economías ilícitas de la estructura en el norte del departamento.

De acuerdo con lo que se ha verificado en las pesquisas que buscan esclarecer el crimen del estudiante de la Universidad de Antioquia y fundador del medio regional

Las investigaciones señalan que “Víctor Chala” habría ordenado y participado en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurridos el 7 de mayo de 2026 en la vereda Palmichal, zona rural de Briceño.

Gobernador de Antioquia confirmó la captura de ‘Víctor Chalá’

Por medio de un video que compartió la mañana del mismo sábado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la caída de “Víctor Chalá” y resaltó el trabajo de las autoridades en el departamento del Tolima.

“Fue capturado en Tolima por el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas de la Policía Nacional, alias Chala, el sicario de Calarcá. Este bandido es responsable, entre otros hechos, del asesinato del periodista Yero Mal Mateo Pérez. Salió correteado de Antioquia porque aquí le tenemos mucho fastidio a los criminales”, inicia la declaración de Rendón.

El mandatario regional dijo además: “Por eso habíamos ofrecido una recompensa por él hasta de 300 millones de pesos que permitió su localización y captura”.

Sobre los demás capturados, el gobernador detalló que “este bandido () estaba con otros cuatro criminales de Calarcá y de acuerdo con las autoridades, iba rumbo a Caquetá”.

Sin embargo, y más adelante en sus palabras, Rendón le lanzó un dardo al presidente Gustavo Petro al recordar lo que ocurrió cuando capturaron a alias Calarcá en julio de 2024, pero volvió a quedar en libertad debido a que el líder criminal fue nombrado gestor de paz.

Por tal motivo, el gobernador antioqueño agregó: “Petro, ahora no lo vaya a soltar como hizo con Calarcá después que lo habíamos capturado aquí en Antioquia”, y precisó que desde su departamento estarán “muy pendientes del proceso en la Fiscalía”.

Sobre los detalles de la orden de captura de alias Víctor Chalá, Rendón confirmó que su captura se dio por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir".

Al final, el mandatario regional le expresó su gratitud a los uniformados que hicieron posible la captura del hombre de confianza de alias Calarcá: “Nuestra gratitud a los soldados y policías. Paisanos, no estamos condenados a la violencia. Podemos derrotar a todos estos criminales”.

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Disidencias de las FarcAlias Víctor ChalaCaptura en TolimaFrente 36 de las disidenciasAlias CalarcáCrimen de periodistaMateo Pérez RuedaAntioquiaColombia-Noticias

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