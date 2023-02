Rafa Benítez lanzó nueva indirecta a James Rodríguez

Rafa Benítez y su indirecta hacia James Rodríguez. @jamesrodriguez10/Twitter

Los antecedentes entre Rafa Benítez y James Rodríguez no son los mejores, ya que desde que ambos coincidieron en el Real Madrid no hubo química, lo cual se evidenció cuando volvieron a encontrarse en Everton de Inglaterra, que terminó con la salida del colombiano al no entrar en los planes del español.

En los últimos días salieron a la luz unas declaraciones de Rafa Benítez para la Cadena SER en las que reveló que algunos jugadores filtraron información a la prensa española de lo que pasaba dentro del plantel cuando él estaba al frente del Madrid.

“Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo. Había un entorno desfavorable: la salida de Casillas, Keylor Navas, la detención de Benzema... Se dan situaciones complicadas. Y cuando se complica todo, ¿quién paga? Yo. Cristiano, sabiendo cómo era, le tenías que orientar. El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más”.

Durante una entrevista para el diario El País de España, Rafa Benítez volvió a referirse de su paso por la dirección técnica del Real Madrid. El exNapoli aseguró que había inconformidad de varios futbolistas porque no eran titulares y si bien no dio nombres, se especula que James Rodríguez era uno de ellos.

“Otra mentira, sigo en contacto con algunos de ellos, pero cuando sale un entrenador hay que justificarlo. Algunos de los que no estaban contentos salieron del Madrid un poquito más tarde que yo y otros tardaron un poco más. No estábamos tan desencaminados. Juegan once y algunos aceptan su papel y otros no. A partir de ahí necesitas respaldo. Si no lo tienes, es difícil”.

Tras la salida del entrenador italiano Carlo Ancelotti, las directivas del Real Madrid optaron por la opción de Rafa Benítez. En la Casa Blanca, el exLiverpool dirigió por todas las competiciones un total de 25 partidos dirigidos con 17 triunfos, cinco empates y tres derrotas para un rendimiento del 74.67%,

Antes de la llegada de Benítez al banquillo del Madrid, James Rodríguez había tenido una temporada de ensueño con el Merengue, al que arribó un año atrás procedente de AS Mónaco de Francia, que recibió por el cucuteño una cifra cercana a los 75 millones de euros. En su primera campaña James disputó por todas las competiciones un total de 46 encuentros marcando 17 goles y dando 18 asistencias.

En la fugaz etapa de Rafa Benítez en el Real Madrid, los números de Rodríguez mermaron, dado que el cafetero jugó 32 partidos registrando ocho goles con 10 asistencias. Con el español, James fue perdiendo su rol protagónico en el equipo madrileño debido a las lesiones que lo dejaron por fuera algunos partidos.

Finalmente, a Benítez no se le dieron los resultados en el Real Madrid, y en enero de 2016 se confirmó su salida del conjunto ibérico para ser reemplazado por el francés Zinedine Zidane.

Semanas atrás, James reveló durante una transmisión en Twich, la charla que tuvo con Benítez cuando este le dijo que no sería tenido en cuenta: “El primer día de pretemporada Benítez me dijo, ‘tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club’. Yo le dije al gerente que en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos’. A los tres meses fuera y estaban últimos”.