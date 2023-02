Gustavo Petro anunció beneficios para la población rural

El evento se realizó en Mosquera (Cundinamarca) y desde allí insistió en la necesidad de que la población campesina se tecnifique para el desarrollo rural. Presidencia.

Desde Mosquera —Cundinamarca—, el presidente Gustavo Petro encabezó el lanzamiento de CampeSena, una iniciativa para que la población campesina del país tenga mayores puedan acceder a la oferta educativa que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena— mediante la eliminación de una serie de requisitos para que estudien carreras técnicas afines al sector agrario con el primer objetivo de industrializarlo.

A su vez, esta iniciativa busca mejorar las competencias en las veredas del país a través del desarrollo del emprendimiento, la soberanía alimentaria, la formación y el progreso. Al respecto, el mandatario habló del problema que hay sobre la tenencia de la tierra “absurdamente irracional en Colombia”. Señaló que buena parte de los terrenos fértiles que deberían ser aprovechados para la siembra son utilizados para el ganado de pastoreo y, sumado a eso, están “en manos de un sector social que viene del feudalismo”.

El uso de tierra para el narcotráfico, el despojo contra campesinos y las grandes ocupaciones de terrenos fueron algunas de las problemáticas mencionadas por el jefe de Estado producto del conflicto armado. En ese sentido, resaltó la firma del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las Farc pero reparó en los puntos no cumplidos, como el primero que determina la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral —RRI—.

Incluso, no escatimó al manifestar la sensación de que buena parte de la sociedad colombiana no ha leído el documento de lo pactado en La Habana entre el Estado y el antiguo grupo insurgente. En esa medida, enfatizó en que uno de los apartados a cumplir es la entrega de tres millones de hectáreas a campesinas y campesinos y que, además, deben titularse otras siete millones de hectáreas a la población rural.

“Yo no he entendido por qué la prensa de Colombia no analiza si se está cumpliendo ese punto del Acuerdo de Paz, o no, porque cuando llegué a las oficinas de la Casa de Nariño y me pregunté ‘¿qué hizo el gobierno anterior para cumplir ese primer punto‘ me encontré con una estadística: solo entregaron 17.000 hectáreas de tres millones”, cuestionó el presidente Petro en medio de una pulla a la administración de Iván Duque.

Por otra parte, el jefe de Estado dio a conocer que le solicitó al director Nacional de Planeación incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la inclusión en las mallas curriculares de la historia de Colombia. También enfatizó en que la juventud campesina puede quedarse en las zonas rurales siempre y cuando tengan facilidades de acceso a conectividad para educarse; de ahí otra importancia de implementar el programa CampeSena.

Advirtió que el campesinado puede crear comunidades de conectividad y puso como ejemplo a Caldono, municipio de Cauca. “Se pueden tener programas si el Estado contrata la acción comunal veredal o indígena para tener estas comunidades y llevar internet al hogar campesino, a la escuela campesina”, añadió el primer mandatario.

En esa misma intervención, el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, explicó que la apuesta de esa entidad se enfoca también en el desarrollo del campo mediante programas ya conocidos, como Sena Emprende Rural y Agro Sena. Incluso, dijo que en la plataforma de esa institución aparece la identificación como integrante de población campesina.

El funcionario también celebró que, a partir del jueves 23 de febrero, “campesinos y campesinas podrán acceder a toda nuestra formación complementaria y técnica sin ni siquiera tener la primaria. No era posible que algo que el Estado les había negado a los campesinos, se lo exigiera para que pudieran formarse”.

Así las cosas, esta población no tendrá necesidad de mostrar un certificado académico a la hora de ingresar al CampeSena, y la entidad estará presente en los territorios mediante emprendimientos y otros proyectos productivos, enfatizó Londoño.