Nueva demanda en contra de la legalización del aborto presentó un concejal de Bogotá: “No a la cultura de la muerte”

“Esto se materializó por diferentes resoluciones que ha sacado y emitido el Ministerio de Salud, especialmente la última, la resolución 051 del 2023 que lo que hace, básicamente, es presentar un marco regulatorio para profesionales de la salud, a lo largo del territorio, sobre cuáles son sus obligaciones sobre el fallo”, destacó la especialista

Ante el Consejo de Estado, Marco Acosta Rico, concejal de Bogotá por Colombia Justa Libres, demandó la resolución 051 del 2023 que, según dice él, ‘reglamente de manera ilegal el aborto en Colombia’. Esto ocurre en medio de la conmemoración del primer aniversario del histórico fallo de la Corte Constitucional en el que se despenalizó el aborto en el país.

“Esta resolución viola el derecho de los padres de conocer qué clase de procedimiento se van a practicar sus hijas. Es ilegal, pues no existe ley que lo ordene”, argumenta el politólogo y teólogo en sus redes sociales. “Para todos los sectores provida, presenté una demanda con el fin de tumbar la reglamentación de la despenalización del aborto en los primeros seis meses de embarazo. No a la cultura de muerte. No al aborto (...) Que lo lea Profamilia, mientras este como Concejal, ustedes no podrán recibir algo más que la presión de un pueblo provida que denuncia públicamente la infamia de sus actos”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El Ministerio, sin ningún sustento legal, vulneró el principio de legalidad, usurpó funciones del Congreso, omitiendo incluso que al tratarse de la reglamentación de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la objeción de conciencia, por parte de profesionales de la salud. Debe hacerse por vía de una ley especial y no por una resolución. De hecho, esta resolución impide el ejercicio de la patria potestad de los padres, sobre sus hijas, al no permitirles ni siquiera el derecho de saber qué tipo de tratamiento se le va a realizar a las menores de edad y por su puesto anulando su autorización para practicar cualquier tratamiento”, señaló Acosta en el documento que presentó ante el Concejo de Estado.

Demanda contra la despenalización del aborto

“Desde el año 1975 ante el Congreso de Colombia se han radicado en 39 ocasiones, iniciativas legislativas relacionadas con la búsqueda de la despenalización del aborto, pero ninguna hasta la fecha prosperó, dejando un claro mensaje de que el único competente para reglamentar el aborto a dicho permanente y consistentemente un categórico NO a la despenalización del aborto, y negándose a convertir esta cruel práctica en un método de planificación como lo ha querido hacer la Corte Constitucional”, agregó en la demanda que fue conocida y revelada por la revista Semana.

En una entrevista con Infobae Colombia, Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, se refirió, justamente a la resolución 051 del 2023, la misma que el concejal decidió demandar.

De acuerdo con lo que expuso la experta en su charla con este portal informativo, son tres pilares base que pueden ser mencionados a la hora de hacer un balance respecto al primer aniversario del fallo. El primero de ellos, argumenta, tiene que ver con la voluntad que manifestó tener el Gobierno para implementar la decisión de la Corte.

El concejal se refiere al proceso del aborto como un ‘asesinato de menores’. Asegura que la despenalización de la interrupción del aborto es una ‘máscara progresista para promover un negocio de la muerte’

El pasado 15 de febrero, sectores provida participaron en unas marchas para realizar una ‘firmatón nacional’. La recolecta de firmas se hizo con el fin de impulsar, precisamente, una propuesta a la que se refieren como “referendo provida”. Lo que se espera es tener alrededor de dos millones de apoyos para que la iniciativa avance. Dentro de las personalidades que respalda este movimiento está el excandidato presidencial John Milton Rodríguez.