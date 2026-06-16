Colombia

El general William Rincón habló sobre la liberación de uniformados secuestrados por el ELN: “No les vamos a agradecer”

El proceso cuenta con el respaldo de una comisión civil neutral, con participación de representantes internacionales y de la Iglesia católica

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El director de la Policía afirmó que la institución repudia el secuestro y pidió que todas las personas en cautiverio recuperen su autonomía, tras conocer el anuncio sobre dos integrantes de la Dijín - crédito Policía Nacional

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado la próxima liberación de dos agentes de la Policía Nacional de Colombia, quienes estuvieron más de un año secuestrados.

El director de la Policía, general William Rincón, negó públicamente cualquier agradecimiento a la guerrilla y exigió la libertad de todas las personas que permanecen en cautiverio.

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El ELN informó que liberará a los policías tras considerar cumplida la “pena” impuesta por ese grupo armado. La Policía Nacional, encabezada por el general William Rincón, rechazó reconocer este acto y reiteró que solo aceptará la excarcelación total de los secuestrados.

Después del anuncio, Rincón manifestó su posición: “Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con el secuestro. Lo repudiamos como policías y como colombianos. Exigimos que los deben deliberar; por supuesto, no les vamos a agradecer, solamente queremos que los liberen”, afirmó el director de la Policía Nacional.

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El jefe policial también detalló que la noticia fue divulgada por el ELN mediante su canal en la plataforma Telegram. Allí, esa organización informó que dejaría en libertad a dos agentes adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

¿Quiénes son los policías que serán liberados por el ELN

Los agentes identificados como Franki Esley Hoyos Murcia, subintendente, y Yordin Fabián Pérez, agente, llevan más de un año retenidos por el ELN.

crédito Catalina Olaya/Colprensa
La entrega está prevista para el martes 16 de junio de 2026, tras más de un año de retención, y se haría con una comisión humanitaria, organismos internacionales y acompañamiento de la Iglesia católica - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ambos pertenecen a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. Según informó Semana, fueron secuestrados el 20 de julio de 2025.

El anuncio del ELN y sus justificaciones

El ELN transmitió la información del proceso de liberación a través de sus canales digitales, empleando su cuenta en la plataforma Telegram. En un comunicado oficial, el grupo armado indicó: “Mañana, martes 16 de junio del 2026, dejaremos en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Elsey Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza”.

La guerrilla no ofreció otros detalles sobre las condiciones del cautiverio o el procedimiento proyectado para la entrega.

Proceso de liberación con apoyo humanitario e internacional

El general William Rincón precisó que el proceso cuenta con una comisión humanitaria, organismos internacionales y asistencia de la iglesia católica.

La coordinación busca asegurar la restitución de la libertad de los uniformados bajo supervisión de actores neutrales. Para Rincón, este hecho refleja una pauta reiterada de agresión a los servidores de la fuerza pública, y reiteró que el ELN debe cumplir con la liberación de todos los secuestrados.

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