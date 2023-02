Yina Calderón ofendida por costoso palco que le ofrecieron para RBD

Yina Calderón afirma que no irá al concierto de RBD en Medellín. / @oficialdjyinacalderon

La fiebre que genera la agrupación mexicana con la que muchos jóvenes colombianos crecieron es gigante. Desde el anuncio en que confirmaron que sí vendrían al país, muchos fueron los ilusionados que desplegaron esfuerzos para conseguir la tan ansiada boleta e ir al concierto que se llevará a cabo en Medellín los días 3 y 4 de noviembre respectivamente. No obstante, más de un fanático se quedó con las ganas de ver a RBD.

Y una de las que no consiguió boletas fue Yina Calderón, quien, a modo de historias en Instagram, contó en sus redes sociales que por más intentos que hizo para adquirir un palco no le fue posible. Según señaló, iba a comprar el palco “Soy rebelde”, el cual tenía un valor cercano a los 19 millones de pesos para 10 personas.

Con base en esto, un aparente empresario se comunicó con el representante de la DJ vía WhatsApp, al que le preguntó si Yina seguía interesada en ir al concierto de RBD, pues él tenía en su poder y a disposición un palco “Soy rebelde”.

Así lo comunicó la creadora de contenido con una captura de pantalla que cargó a Instagram, donde acompañó la imagen con el texto:

Yina Calderón indignada por ofrecimiento de palco de 65 millones de pesos para el concierto de RBD. / Foto Instagram @oficialdjyinacalderon

“Que abuso tan H*, entonces el negocio es: el Empresario compra los palcos y los revende. Te amo RBD pero 65 palos vale un negocio o la cuota de una casa”.

El ofrecimiento del empresario decía: “Palco ‘soy rebelde’, primeras filas, 65 millones de pesos por 8 personas. Palco ‘sálvame’, segunda localidad, 55 millones por 8 personas”.

Esta situación ha generado bastante indignación no solo en la exparticipante de “Protagonistas de Novela”, sino también en muchas personas quienes denunciaron que la página por donde se vendían las boletas, al cabo de tres horas, ya no tenía disponibilidad de entradas para ninguna localidad.

La campaña de Yina Calderón para que RBD tenga concierto en Bogotá

Yina Calderón inició una campaña desde sus redes sociales dirigida a Diomar García, organizador del evento en Colombia, para que traiga a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann a Bogotá.

“Es un señor que se dedica a los conciertos y ha traído artistas súper grandes. Etiquetémoslo, jodámoslo en las redes para que mire cómo puede traer a RBD en Bogotá”, invitó la empresaria de fajas a sus seguidores.

Y efectivamente, en las redes de Diomar García, se ve el comentario de la DJ en el que dice: “Hola, siento que muchas personas no tienen los medios para viajar hasta Medellín por todos los gastos que representa y nuestra capital concentra a muchísima gente, siento que en Bogotá debe estar RBD”.

Yina Calderón señaló que no hacía la petición por ella, pues podría poner a alguien a que le consiguiera entradas en Medellín y costear el viaje de ella y su familia, pero su deseo es disfrutar el concierto en la capital. “Yo quiero verlos en Bogotá, que es la ciudad que me ha dado todo. Yo soy de Huila, pero criada en Bogotá y me parecería súper ver a RBD acá”.

Por otro lado, la DJ de guaracha señaló que ha recibido críticas por estar hablando tanto del concierto de RBD y los millones que se gastaría en la mejor ubicación. “Cada quien habla de lo que le interesa y a mí me interesa RBD. Cada quien se gasta su plata en lo que quiere, si usted se quiere gastar 20 millones viajando, está bien, si se los gasta viendo a RBD también”.