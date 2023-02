Concejal Rolando González hizo un tarjetón electoral con potenciales candidatos a la Alcaldía. Quién figura y quién no

El tarjetón del concejal de Cambio Radical, Rolando González. (Foto: Oficina de Rolando González)

El concejal de Cambio Radical, Rolando González, quien el 17 de enero de 2023 le confirmó en entrevista a Infobae que está analizando sí lanzarse o no a la Alcaldía de Bogotá para las elecciones regionales de este 2023, comenzó a hacer un curioso ejercicio que llamó la atención de la ciudadanía:

Aprovechando las frecuentes visitas del cabildante a las comunidades, el concejal imprimió un tarjetón electoral en el que incluyó la cara de 11 potenciales candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Con esta herramienta, el cabildante está haciendo un sondeo a sus bases, a las que les está preguntando y le seguirá preguntando durante los próximos días y semanas: “¿Por quién votarían?”.

“Yo hice este ejercicio por dos motivos: el primero, el de preguntarle a nuestras bases con quién se sienten a gusto; y el segundo, porque hay ocasiones en que, a las localidades en donde nosotros adelantamos una tarea de gestión comunitaria o social, no llegan las encuestadoras. Creo que es justo, además, con los candidatos, que sepan cómo los está viendo la comunidad de los barrios más aislados”, avanzó en su explicación el concejal González, quien añadió que este ejercicio lo estará haciendo durante los próximos días.

Y los resultados, por su parte, serán socializados por la oficina del concejal a medida que vayan saliendo, y de hecho el domingo 19 de febrero socializará lo que arrojó el ejercicio de las últimas horas.

El tarjetón

Ahora bien, ¿quiénes figuran y quiénes no figuran en el tarjetón? El cartón contiene la cara de diversas personalidades de la política nacional y capitalina, en la que figuran concejales, exconcejales, un exministro de Defensa y un ex precandidato a la presidencia, por hacer mención de algunos, que, o ya hicieron manifiesta su intención de lanzarse a la alcaldía de Bogotá, o que como él le explicó a este medio de comunicación, no han socializado su intención, pero “en los bastidores están sonando”.

En específico, el concejal de Cambio Radical incluyó la cara de Carlos Amaya; Rodrigo Lara; Carlos Fernando Galán; Juan Daniel Oviedo; Guillermo Jaramillo; Diego Molano; Martín Rivera; Lucía Bastidas; Juan Carlos Flores; Hollman Morris y Simón Gaviria.

“Este es un tarjetón que diseñé con personas que ya han manifestado su aspiración, y otros que no han manifestado abiertamente su intención de lanzarse, pero que eventualmente podrían ser precandidatos más adelante en la contienda electoral de este año. Por ejemplo, Rodrigo Lara no ha dicho que se va a lanzar, pero se rumora tras bastidores. Y lo mismo pasa con Carlos Amaya”, comenzó por explicar a Infobae el concejal González el sábado 18 de febrero.

De por qué Gustavo Bolívar no figuró

Ante este sonajero gráfico de eventuales candidatos, algunas personas llamaron la atención sobre la ausencia del exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, y quien ya dejó cristalina su aspiración al Palacio Liévano, e incluso de él mismo.

Ante la ausencia de las caras tanto de él como del exsenador del Pacto, Gustavo Bolívar, el concejal González volvió a decir lo mismo que indicó en enero: que está en un proceso de evaluación y “hasta ahora estoy esperando a que sean los amigos quienes decidan si lo hacemos o no”.

Y con relación a Gustavo Bolívar aseguró que “él no está porque el día que lo mandé a timbrar, él aún no había dicho que sería candidato. Estaba ayudando al presidente, Gustavo Petro, a convocar unas marchas del Gobierno nacional, pero no había dicho que sería candidato”, concluyó a Infobae el concejal González.