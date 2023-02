Fuentes cercanas a la Alcaldía de Medellín le aseguraron a Infobae que la banda mexicana no se presentará solo el 3 de noviembre en la capital de Antioquia. (Captura)

Hay conmoción en Colombia desde que la banda mexicana RBD anunció que estará en Medellín. Pese a que el país aparentemente no estaba contemplado en su gira, el lunes 13 de febrero informaron que se presentarán el 3 de noviembre en la capital de Antioquia. Infobae conoció que la agrupación tendría segunda fecha en Medellín.

“Medellín es Rebelde”: habrá conciertos de RBD en Colombia, serían a comienzos de noviembre La agrupación mexicana también se presentará en México, Brasil y Estados Unidos; desde sus redes sociales RBD confirmó que la capital antioqueña hará parte de la gira VER NOTA

El lunes 13 de febrero las redes sociales estallaron con el anuncio que se hizo en Provenza. En una reunión masiva, en la que los fanáticos entonaron las canciones y vieron la cuenta regresiva para la sorprendente noticia, RBD anunció que ya incluyó a Colombia en el tour.

Las expectativas y rumores que nacieron tras un cruce de trinos entre la cantante paisa Karol G y la mexicana Anahí, fueron finalmente confirmados. Al parecer una llamada de la reguetonera habría convencido a la agrupación de estar en Colombia luego de aproximadamente 18 años desde el último concierto en este territorio.

El Mindo llevará a dos personas a un concierto de RBD, “aunque no vengan a Colombia” El creador de contenido aseguró que correrá con todos los gastos VER NOTA

Este martes 14 de febrero, fuentes cercanas a la Alcaldía le confirmaron a Infobae Colombia que RBD tendría segunda fecha en Medellín, el sábado 4 de noviembre de 2023.

Al parecer, como ocurrió con el concierto de Bad Bunny, en noviembre de 2022, los organizadores estarían esperando a vender la primera fecha para hacer el anuncio de una segunda presentación en la capital de Antioquia.

Bad Bunny volvió a las redes y seguidores le recordaron el incidente con una seguidora El cantante de género urbano sigue dando de qué hablar por haberle lanzado el celular de una seguidora al agua, cuando se acercó a pedirle una “selfie” VER NOTA

Con esto, aumentarían las esperanzas también para los fanáticos de RBD en Bogotá. Pues es de recordar que también en el concierto del reguetonero esperaron a vender las dos fechas de Medellín para anunciar que se presentaría en la capital del país.

Sin embargo, esa es solo una especulación, que ha rondado las redes sociales, y solo se confirmaría tras la venda de las dos fechas en Medellín.

El concierto en Colombia del 2005

La banda mexicana que nació en medio de una producción audiovisual que tuvo éxito en mucho países, tiene un gran número de fanáticos en Colombia. Con el reciente anuncio de su regreso y la inclusión de este país en su gira, muchos recuerdan el último concierto de RBD en el territorio nacional.

Fue en el año 2005 cuando Anahí, Christopher, Dulce, Maite, Christian y Poncho llegaron a algunos de los escenarios más importantes del país para presentarse con su “Tour Generación”, encarnando a los entrañables personajes de Mía Colucci, Diego Bustamante, Roberta Pardo, Lupita Fernández, Giovanny Méndez y Miguel Arango, respectivamente.

Ese tour llegó al estadio Atanasio Girardot en Medellín el 21 de 2005, día que quedó marcado porque Christopher Uckermann (Diego) estaba cumpliendo 19 años; al estadio Pascual Guerrero en Cali el 22 de octubre y al estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, el 23 de octubre.

Por ese entonces, la afamada agrupación no solo recibió el impacto de miles de asistentes que agotaron las boletas a sus tres conciertos, sino que a su llegada a Bogotá, fueron galardonados con Disco de Oro en el país por el éxito en ventas de su más reciente, en ese momento, álbum llamado “Empezar desde Cero”.

En total, con sus tres fechas en Colombia los rebeldes lograron cautivar con sus icónicas canciones a más de 100 mil asistentes colombianos a sus shows. De los momentos especiales se recuerda cuando interpretaron “Las Mañanitas” al final de su concierto en el Atanasio Girardot pues, como se mencionó, Christopher Uckermann estaba cumpliendo años.

Mientras que en el Campín, quedan los recuerdos de un concierto marcado por la fuerte lluvia que no alejó al público del escenario, ni a los artistas de pasear por la pasarela y dar todo en cada una de sus canciones.

Como no podía ser de otra manera, cada espectáculo inició con la canción Rebelde. Continuaron con canciones como ‘Otro día que va’, ‘Santa no soy’, ‘Me he enamorado de un fan’, ‘No sé si es amor’, estas dos últimas que hacían parte de covers que los rebeldes añadieron a sus presentaciones de grupos como Las Flans o Timbiriche.

Siguieron con sus canciones más famosas como ‘Enséñame’, ‘Futuro ex-novio’, ‘Cuando el amor se acaba’, ‘Liso, sensual’ y ‘Una canción’, con las cuales cada asistente se emocionaba más que antes, interpretando junto a los tres cantantes las letras que hacían parte de la historia que, además, se veía cada tarde en televisión nacional.

El show de RBD finalizaba con dos de sus temas más famosos, ‘Solo quédate en silencio’ y ‘Nuestro amor’. Ahora, sin Poncho en en la gira, los colombianos esperan volver a corear las icónicas canciones.