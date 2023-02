Estos son los dos equipos WorldTour que podrían firmar a Nairo Quintana

El corredor colombiano sigue sin definir su futuro. @nairoquincoficial - Instagram

Nairo Quintana sigue sin definir su futuro. Tras haber participado en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2023, el pedalista boyacense sigue sin definir su futuro y cada vez resulta más complicado llegar a un acuerdo con alguna escuadra para la actual temporada. El campeón del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, viajará a Europa con el objetivo de poder sellar algún acuerdo con algún equipo, además de poder hablar directamente con la UCI (Unión Ciclista Internacional) y el MPCC (Movimiento por un Ciclismo Creíble).

El Escarabajo colombiano sigue pagando las consecuencias de lo sucedido en el Tour de Francia 2022 en donde fue descalificado tras comprobarse el uso de tramadol. Quintana decidió llevar el caso al TAS, pero el tribunal falló a favor de la Grande Boucle. Esto hizo que su situación se complicara y el Arkéa-Samsic llegó a un acuerdo con el ciclista de Cómbita para poner fin a su vinculación contractual. Desde ese momento no ha podido encontrar un nuevo equipo,

Aunque no tiene equipo, Nairo Quintana se encuentra en un gran estado físico y esto quedó en evidencia en los recientes Nacionales de Ruta de Bucaramanga, ya que el pedalista de 33 años ganó la medalla de bronce y se impuso por encima de corredores de gran trayectoria y de buen momento como Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao, entre muchos otros.

El pedalista fue medalla de bronce en los Nacionales de Ruta. @nairoquincoficial - Instagram

¿Hay equipos interesados en Nairo Quintana?

La trayectoria y experiencia de Nairo Quintana lo hacen un corredor apetecido por diferentes equipos, sin embargo, lo que sucedió en el Tour de Francia le cerró muchas puertas. Sin embargo, algunos periodistas y medios de comunicación han resaltado el interés que tendrían dos escuadras que tratarían de llegar a un acuerdo con el pedalista boyacense. De acuerdo con información publicada por Antena 2, el entorno del Escarabajo ya está adelantando acercamientos con dos equipos del WorldTour.

El Groupama-FDJ y el AG2R serían los dos equipos habrían mostrado un interés en Nairo Quintana para la actual temporada, sin embargo, estas dos pertenecen a la organización Movimiento por un Ciclismo Creíble, lo que dificultaría la negociación entre ambas partes.

El Groupama-FDJ es una escuadra francesa que cuenta actualmente con corredores de gran nivel como Arnaud Démare, Thibaut Pinot, Stefan Küng, David Gaudu, entre otros. Su objetivo es alejarse de la zona de descenso y por eso debe aspirar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la temporada. El AG2R pasa por una situación similar y pese a que tiene en su plantilla pedalistas de gran nivel como Greg Van Avermaet, Olíver Naesen, Benoit Cosnefroy, Ben O’Connor, no ha podido consolidar los mejores resultados.

El corredor boyacense se encuentra actualmente sin equipo. @nairoquinco - Instagram

De acuerdo con El Tiempo, el presidente de la MPCC, Roger Legeay, no ha cambiado de parecer con respecto a la situación del corredor colombiano. En enero, el medio en mención, se comunicó con el directivo y este aseguró que, “no hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS”. Recientemente, fue consultado nuevamente sobre la situación de Quintana y este respondió, “le confirmó lo que le dije en la entrevista anterior. No hay ningún cambio”.

Esta situación pone en aprietos a Nairo Quintana que deberá moverse rápidamente para encontrar un equipo con el que pueda llegar a un acuerdo. El mismo ciclista boyacense confirmó que recibió propuestas por parte de varias escuadras colombianas, como el caso de Miguel Ángel López que salió del Astana y firmó con el Team Medellín, sin embargo, rechazó estas opciones debido a que su interés, “es seguir poniendo en alto la bandera del país en las grandes carreras del mundo”.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles de la situación de Nairo Quintana, su viaje a Europa, sus posibles reuniones con la UCI y la MPCC, así como el posible traspaso a una escuadra WorldTour o ProTeam.