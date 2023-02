El colombiano Marlos Moreno ahora jugará en Turquía: acumula nueve clubes desde que salió de Atlético Nacional

Marlos Moreno llega inicialmente a préstamo hasta el mes de junio del 2023. En esa misma fecha culmina su contrato con el Manchester City

Marlos Moreno será recordado como la gran promesa del fútbol colombiano, formado en Atlético Nacional, que nunca logró deslumbrar en Europa. El atacante, cuyos derechos deportivos pertenecen al Manchester City de Inglaterra, sumará una nueva camiseta en su armario, la novena desde que se anunció su salida del elenco Verdolaga en 2016. Konyaspor de Turquía será su nuevo hogar durante lo que resta de temporada 2022-2023.

El equipo turco llevará a cabo una ceremonia de firma de contrato para el jugador colombiano y un refuerzo más, los cuales se unieron al club que es octavo en la tabla de posiciones de la Superlig de Turquía durante el período de transferencia provisional. El evento se realizará en el Estadio Metropolitano MEDAŞ Konya.

El jugador, de 26 años de edad, arribó proveniente del ESAC Troyes de la Ligue 1 de Francia. Allí, como en sus últimos años, no terminó de moldearse a la idea del entrenador Patrick Kisnorbo. Su llegada al club que compite contra el PSG se dio en septiembre de 2022 y su debut con el primer equipo fue hasta el 23 de octubre, cuando ingresó al minuto 87 del partido que terminó en empate 2-2 contra Lorient.

Volvió a sumar minutos hasta el 8 de enero del 2023 en la Copa de Francia, cuando enfrentaron al Lille, duelo que terminó en derrota 2-0 y por ende en eliminación. Luego tuvo un nuevo partido el pasado 28 de enero en un nuevo empate ante Racing Lens. Su única titularidad fue con el segundo equipo que juega en el National 3 de Francia. Marlos fue tenido en cuenta para integrar la convocatoria en otros siete partidos, aunque nunca sumó minutos.

Moreno aún tiene contrato vigente con el Manchester City y ha pasado por tres clubes del City Group. El primero fue Girona de España, el segundo Lommel SK de Bélgica y el más reciente el ESAC Troyes de Francia. Su más reciente campaña con varios minutos de juego fue con el KV Kortrijk, en donde jugó un total de 34 partidos, acumuló más de 2.000 minutos de juego y entregó dos asistencias.

Deportivo de la Coruña de España, Flamengo de Brasil, Santos Laguna de México y Portimonense de Portugal son otros de los clubes que han tenido en sus filas a Marlos Moreno en sus ocho años de carrera en el extranjero. Su valor actual es de 800.000 euros, según Transfermarkt.

El ocaso de la carrera de Marlos Moreno tras ser campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional

Con Atlético Nacional tuvo una destacada campaña que culminó con la conquista de la Copa Libertadores de 2016 y su convocatoria a la Selección Colombia durante el proceso de José Pekerman para la Copa América Centenario de 2016 y las Eliminatorias al Mundial de 2018 celebrado en Rusia.

Manchester City lo adquirió por 5.5 millones de euros, una cifra récord en ese entonces para el mercado colombiano. Inmediatamente, fue cedido al Deportivo La Coruña, en donde su paso no fue el mejor, y no pudo convertir un solo gol en los 23 partidos que disputó (13 de ellos como titular). Su carrera continuó en España y con el Girona, club catalán, no logró más de 207 minutos, producto de cuatro partidos, dos en la Liga y otros dos en la Copa del Rey.

Fue el momento de dar vuelta y regresar a Sudamérica para intentar figurar en el Flamengo de Brasil. Aunque allí solo fue titular en 10 partidos, al final de la temporada tuvo acción en 35 juegos entre torneos estaduales, Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Libertadores. Su balance en Río de Janeiro fue de un gol, una asistencia y cinco tarjetas amarillas.

Antes de regresar a Europa, tuvo una nueva aventura por México, exactamente en el Santos Laguna, en donde en 17 partidos marcó tres goles y dio dos asistencias. Para la temporada 2019-2020 firmó con el Portimonense donde fue titular tan solo en seis partidos y no registro anotaciones ni asistencias. Por último, habría que hablar del Lommel SK de Bélgica, en donde marcó seis goles en 25 encuentros.