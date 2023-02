Candidatura de Andrés Escobar al Concejo de Cali enfrentó a activista del uribismo con María Fernanda Cabal y su familia

Periodista Catalina Suárez y la senadora María Fernanda Cabal

Un intercambio de tuits se dio entre la periodista y militante del Centro Democrático, Catalina Suárez, y la familia Lafaurie- Cabal por cuenta del aval que el partido le dio al investigado Andrés Escobar para ser candidato para el Concejo de Cali.

Primero, la periodista señaló que le parecía “impresentable” que el Centro Democrático (CD) le pudiera dar el aval político a Andrés Escobar en Cali tras las investigaciones y hechos que se dieron en esa ciudad tras el Paro Nacional.

“Impresentable. Ojalá que el CD no salga con un candidato como este a un concejo de una ciudad como Cali, en la que se debería rechazar no sólo la violencia de la primera línea, también , el comportamiento de quienes salieron a disparar a marchantes”, dijo Suárez en su cuenta oficial de Twitter.

No tardó en responderle la senadora María Fernanda Cabal quien se ha mostrado totalmente de acuerdo con la candidatura de Andrés Escobar, a quien lo tilda de “héroe de Cali”.

“La quisiera ver a usted frente a 2000 delincuentes quemando su barrio y disparando a la policía. Usted afirma: ‘Disparar a marchantes’. La corrijo: ‘Defender a 23 mil familias de Ciudad Jardín’. No tuerza la realidad vivida por la víctimas. Llámelas, y pregunté si votarían por él”, señaló en un primer trino la senadora.

María Fernanda Cabal apoya una candidatura de Andrés Escobar

En otro tuit, la senadora María Fernanda Cabal le señaló a Suárez que es “impresentable” otros hechos que han sucedido con el Gobierno nacional y sus instituciones.

“Impresentable Francia Márquez en una Feria del Libro en Cuba, donde se persigue y castiga la libertad de expresión. Impresentables los nombramientos de Petro, de M19 en cargos de inteligencia; de Primeras líneas en juventudes y SAE y de Embajadores sin requisitos”, señaló finalmente la senadora de la oposición a Suárez.

Por su parte, la periodista le resaltó a la senadora que “no tenía que llamar a nadie”, ni que ella estaba “torciendo” la verdad sobre lo sucedido en Cali, pero si fue enfática en resaltar que la congresista ataca a quienes no están de acuerdo con ella.

“No tuerzo la realidad, digo lo que pienso. Ahí va viendo uno el talante de ‘respeto’ de quienes se ha defendido en tantas ocasiones, salen a gruñir cuando no se está de acuerdo en algo. Por esas ‘defensas’ este país ha estado en guerra, para eso no necesito llamar a nadie (...) Otra cosa senadora, lamento que me quiera ver así, porque se quedará con las ganas, tengo claro que armada y disparando no es. Y no, no me corrija, yo también condené la primera línea y a los violentos que nos bloquearon, pero le apuesto mas a la visión de su esposo de dialogar”, señaló Suárez a la senadora del CD.

Pero la discusión paso al plano familiar, ya que Juan José Lafaurie Cabal, uno de los hijos de la senadora María Fernanda Cabal también salió a defender la posición de su mamá, incluso de refirió al suegro de la periodista, Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido por su alias: el Mono Jojoy.

Andrés Escobar en protestas en Cali en medio del Paro Nacional de 2021

“Catalina, torturar y quemar policías, destruir el bien público, prohibir el paso de ambulancias, etc., eso no es marchar. Mejor ve a Cali, escucha a las víctimas de la toma guerrillera del 2020 y deja de escuchar historias revolucionarias del suegro para no confundir la realidad”, le señaló el hijo de Cabal a la periodista.

Suárez lo señaló por ese mensaje como machista, y le dijo que ella tenía la capacidad de discernir y tomar su propia posición.

“Usted que tiene la mamá con el talante que tiene y que tiene hermanas que además son emprendedoras e inteligentes, no debería venir de muy macho a creer que yo pienso por lo que me dicen, yo tengo mi propia cabeza y nunca ha cambiado por nadie (...) Otra cosa, respete yo sí he construido por mi misma un camino (de mucho esfuerzo y trabajo) no por andar con un apellido cacariando duro solo en una red. Usted le falta conocer y vivir el país, pero que esperanza sí hasta se atrevió a criticar al que más ha hecho por Colombia”, fue el fuerte mensaje de Catalina Suárez a uno de los hijos de Cabal.

Cabe señalar que la periodista preguntó sobre el aval del Centro Democrático a Andrés Escobar y desde la colectividad resaltaron que el investigado aún no tiene el apoyo de ese partido político.