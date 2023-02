Él es alias “Castor”, hombre acusado de atemorizar a Barranquilla y ahora busca ser gestor de paz

Nació en Venezuela pero llegó a Colombia cuando apenas tenía cinco años de edad

Esta semana, a través de una audiencia virtual, se le imputaron cargos Mayra Alejandra Vera Duarte, alias la Mona, señalada de financiar a la estructura criminal los Costeños. Aquel grupo criminal, dicen las autoridades, es comandado por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, quien además sería la pareja de la ya mencionada delincuente. ¿Quién es y porqué se la acusa de tener bajo el terror a Barranquilla?

Narco detenido en España que pidió pista en la Paz Total aseguró que quiere volver a Colombia: “Así me maten” El acusado anotó que no tiene relación con las acusaciones de narcotráfico que lo relacionan y que ya pago condena en su momento por la relación que tuvo con Hernán Giraldo VER NOTA

“Abogada con diploma, tiene todo el respaldo de Castor. Ella anda con cuatro escoltas en camionetas blindadas, tiene contacto directo con las personas que recogen el dinero de todos los negocios y, al parecer, estaría encargada de la coordinación del blanqueo de activos por medio de la apropiación de tierras de privados, del Distrito y de municipios del Atlántico, eso enseñado supuestamente por Julio César Polanía, con quien habría tenido una relación familiar como de padre e hija”, comentó uno de los investigadores encargados del caso de Vera Duarte, tras su captura.

Al máximo cabecilla de ese grupo delictivo, de 37 años de edad, se le acusa de tener a su mando a unas 500 personas. Con sus subordinados, alias Castor, destaca la investigación en su contra, manejaría el 80% de la actividad criminal que se denuncia en la capital del Atlántico. Para conseguir tal poder, mantiene una batalla con otros entramados criminales como ‘los Pepes’, ‘los Vega’ y ‘los Rastrojos Costeños’. La guerra que se sostiene tiene como objetivo tener el control sobre el microtráfico y las extorsiones.

Estados Unidos está preocupado por la Paz Total de Gustavo Petro La solicitud del Gobierno colombiano de suspender las órdenes de capturas contra algunos narcotraficantes solicitados en extradición tiene intranquila a la justicia norteamericana VER NOTA

Jorge Eliécer Díaz Collazos hizo parte de la Infantería de Marina durante tres años, estuvo estudiando en la universidad y fue taxista. “Se manejan armas cortas y largas y somos entre 500 y 600 hombres, incluyendo vigías y colaboradores. Tenemos una estructura sólida y consolidada”, comentó el señalado criminal al equipo de periodistas de investigación del diario El Tiempo. Aquel medio de comunicación destacó que fue localizado en un calabozo ubicado en Caracas, en Venezuela.

“Todo el que haga una actividad ilícita debe pagar un impuesto. Copiamos el llamado gramaje de la guerrilla. Pero en Barranquilla no permitimos que haya extorsiones. Y no dejamos que se delinca en nuestros barrios. Nosotros no asesinamos por dinero”, añadió en su charla con ese portal informativo nacional. Nació en Venezuela, de hecho, pero llegó a Colombia cuando apenas tenía cinco años de edad.

Él es alias “Castor”, hombre acusado de atemorizar a Barranquilla que ahora busca ser gestor de paz

Tal y como señalan las autoridades, alias Castor lleva dentro de los negocios ilegales once años de su vida. Aunque en la actualidad se encuentra detenido en el vecino país, desde el año 2019, sigue manejando a la estructura, de la misma manera que cuando lo hacía desde el barrio San Roque, centro de Barranquilla. Jorge Eliécer Díaz Collazos fue reclutado por la organización criminal conocida como ‘los Paisas’ en 2009, época en la que se desempeñaba como estudiante de derecho.

El ELN quiere unos acuerdos de paz diferentes a los de las FARC, aseguró el negociador del Gobierno, Otty Patiño El jefe de la delegación del Gobierno ha dado más detalles de lo que se hablará en los próximos días, con esa guerrilla en México. Se conocieron además cuáles serán las zonas a donde llegarían los militantes cuando se hagan efectivas las negociaciones VER NOTA

La estructura criminal Los Costeños, explica la autoridad, tiene a sus centenares de integrantes divididos en cinco frentes. Cada núcleo tiene un objetivo diferente. Mientras unos están encargados de usurpar predios, otros extorsionan, trabajan con la distribución de estupefacientes y trafican armas. También hay sicarios.

Detenido, en Venezuela, decidió enviarle una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, para ofrecerse como ‘gestor de paz’. “La gente de los barrios y los cabecillas de ‘los Costeños’ me respetan porque yo fundé la organización para desterrar a los paramilitares. Nosotros tenemos una ideología y estamos dispuestos a desmovilizarnos, entregar armas y menores de edad”, dijo, según información replicada por el diario El Tiempo.

La misiva, comentó él mismo, no ha sido contestada por parte del Estado. Es importante aclarar que alias Castor no ha sido extraditado a Colombia debido a su doble nacionalidad. Esta condición ha hecho que el proceso se extienda constantemente.

“Si yo recupero la libertad y entramos a la Paz Total, yo me presento y así corra riesgo mi vida cuento toda la verdad, incluidos los nexos de ‘Los Vega’ con miembros de la Policía y la Fiscalía”, añadió en su conversación con el periódico.

Mientras Jorge Eliécer Díaz Collazos pasa sus días detenido en Caracas, la persona que está de segundas en el mando de la organización criminal es Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias Cachete, quien también se encuentra preso en Colombia; específicamente, en la cárcel San Isidro de Popayán, Cauca.