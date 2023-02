Shakira y Gerard Piqué: los mejores memes que dejó la sonada separación

Los mejores memes que dejó la separación de Shakira y Gerard Piqué. Original Infobae

No había pasado el primer trimestre de 2022 cuando comenzaron los rumores de que la relación entre Shakira y Gerard Piqué no iba por buen camino. Fue a mediados de abril cuando se estrenó la que sería la primera de una trilogía de canciones con las que la barranquillera ha expresado su sentir, los vacíos emocionales y otros datos después de más de 12 años de unión.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso… Te Fe-li-ci-to que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show…”, son los primeros acordes que dejó la canción que desató la polémica.

Meses después, se volvió viral en las redes sociales el video en el que se ve a Henry Cavil interrumpiendo una de sus entrevistas en una alfombra roja a la que asistió por la presencia de Shakira y desconcertado pregunta si se trata de la barranquillera. Esto generó una oleada de memes.

Shakira fue relacionada con Henry Cavil y el Capitán América, por lo que las redes sociales estallaron con memes. Captura Twitter.

Los rumores terminaron por confirmarse en junio de 2022, cuando se conoció la presunta infidelidad del exfutbolista con más de 50 mujeres, según indicó tiempo después el paparazzi Jordi Martin. En otros medios internacionales como El Periódico de Barcelona, se ahondó un poco más en la supuesta crisis entre la pareja. De este modo, en el podcast ‘Mamarazzis’, realizado por las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, se expresó lo siguiente:

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”. Adicionalmente, las periodistas destacaron que al parecer “el futbolista va desbocado de fiesta”.

Otro de los hechos que marcó esta separación fue la confirmación de algunos medios españoles acerca de la identidad de la joven que se habría robado el corazón del catalán. Se trataba de Clara Chía, una mujer de 23 años que se conoció con el ahora exdefensa central del F.C Barcelona durante el tiempo en que se desempeñó como relacionista pública en Kosmos, empresa propiedad de la familia de Piqué.

Esta información se conoció en septiembre de 2022, cuando medios españoles afirmaron que la pareja en ese momento apenas estaban conociéndose, intentando consolidar la relación; sin embargo, Adriana Dorronsoro, del programa El Verano, dijo todo lo contrario.

“Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘Se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos, me dicen, que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades”, afirmó Adriana Dorronsoro en el programa El Verano.

Lanzamiento de ‘Monotonía’

El 19 de octubre de 2022, Shakira estrenó a nivel mundial su nuevo tema Monotonía, del cual se esperaba que hiciera referencia a su ruptura sentimental con el futbolista Gerard Piqué. Concebida a ritmo de bachata y en colaboración con el reguetonero Ozuna, la colombiana no tardó en generar reacciones de toda índole entre sus seguidores. De esta manera, se ratificó la efectividad de su campaña de expectativa, que durante las dos últimas semanas dio una serie de pistas de lo que se traía entre manos con esta producción.

Algunos resaltaron la producción audiovisual, ya que retrató cómo se sintió al enterarse de las infidelidades que habría cometido su expareja durante el tiempo en que sostuvieron la relación. En el clip se ve a una Shakira luciendo una melena XL con color distinto, lució más relajada y optó por prendas cómodas, con colores llamativos. Adicionalmente, quedó plasmado en una de las apologías al video de Me enamoré, que fue el exfutbolista quien le propinó un disparo certero al corazón y dejó un gran vacío allí y su corazón en piso.

Aquí los memes también fueron los protagonistas:

Las redes sociales estallaron con los memes que dejó el tema 'Monotonía' en redes sociales. Captura Twitter.

Lanzamiento de la ‘Music Sessions #53′

Las redes sociales reaccionaron a la canción que presentaron en conjunto Shakira y Bizarrap bajo el nombre de SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, que estuvo cargada de indirectas hacia su expareja, Gerard Piqué. Y es que con este nuevo tema musical, se posicionó como la latina más destacada de la industria musical, convirtiéndose así en la segunda colombiana, después de Lalo Ebrat, en grabar junto al argentino.

Y es que los internautas no dejaron pasar desapercibido un solo detalle de la letra, por lo que rápidamente se llenaron de memes haciendo referencia a algunos fragmentos de la letra.

Fueron varios los momentos que destacaron los internautas en las redes sociales acerca de la letra. Por ejemplo, hubo quienes se enfocaron en la comparación que hizo con dos marcas de vehículos cuando dice “cambiaste un Ferrari por un Twingo”; otros hicieron énfasis en que la colombiana destacó que hoy en día las mujeres no se quedan estancadas en una decepción amorosa “Te creíste que me heriste y me volviste más dura… Las mujeres ya no lloran”.

Así reaccionaron las redes sociales al nuevo lanzamiento de Shakira en el que le lanza duras críticas a Gerard Piqué.

