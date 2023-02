Santiago Cruz presentó “Nueve”, un esperado álbum de estudio en el que canta con el alma

Santiago Cruz presentó “Nueve”, un disco en el que canta con el alma

Santiago Cruz es uno de los cantautores colombianos que goza de gran reconocimiento tanto en su tierra como fuera de ella. Y es que el nacido en Ibagué, cuna de la música en el país ha cautivado a millones de sus seguidores con canciones como Y si te quedas, ¿qué?, Solo hasta hoy, Porque yo te quise, entre otros temas con los que le canta principalmente al amor.

Así fueron los roces entre los participantes de “La Descarga” durante la grabación del himno del programa Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle se mostraron bastante conmovidos con la sorpresa que sus pupilos prepararon para ellos en el más reciente episodio VER NOTA

Además, con su podcast, Punto de vista, se ha consolidado como uno creador de contenido íntegro, contando con invitados de talla internacional como J Balvin, la leyenda del fútbol colombiano Carlos Valderrama, el escritor colombiano Ricardo Silva Romero y la artista española Rosana, entre muchos otros.

En 2021 lanzó el libro de su autoría titulado Diciembre Otra Vez: Un testimonio honesto y emotivo de la vida intensa y azarosa de Santiago Cruz, uno de los artistas más destacados del panorama musical.

A Shakira no le gustó “ni cinco” que Clara Chía le diera un regalo a su hijo Sasha El menor cumplió años el domingo 29 de enero y al parecer, la novia de Piqué le entregó un obsequio, lo que incomodó a la barranquillera VER NOTA

Detrás de las canciones, de los conciertos, del estrellato y de inolvidables anécdotas hay una verdad menos glamurosa: la historia de un hombre que se ha enfrentado a los abismos que surgen con las adicciones, a frustraciones y pruebas difíciles, a situaciones que han llegado, incluso, a poner en riesgo su vida y la de su familia. En noviembre de 2022, se estrenó como mentor del reality “La Descarga, El Templo de la Música” de Caracol Televisión.

Santiago Cruz presentó su álbum "Nueve". Foto cortesía Prensa Santiago Cruz

Es por esto que Infobae Colombia dialogó con Santiago Cruz, que contó algunos detalles del lanzamiento de Nueve, el nuevo álbum de estudio del ibaguereño que presenta el 9 de febrero y con el que sus seguidores podrán escuchar nuevas composiciones junto a Juan Pablo Vega y Juan Pablo Villamil de Morat, así como El Gran Teatro, en la que trabajó acompañado de su colega Andrés Cepeda.

“NUEVE es un paso más, pero no simplemente un disco más. Es un disco muy cuidado, es un disco muy maduro, es un disco muy vivo. Es un álbum muy romántico, en el sentido más amplio de la palabra. Es un álbum reflexivo, narrativo, nostálgico. Un disco que llega en un momento muy especial para mí, con una sensación de volver a respirar después de la tormenta. Hablo de recuerdos, de duelos, de apegos y de renuncias”, dijo el artista.

El disco sale el 9 de febrero y se llama Nueve, ¿por qué este nombre?

Después de un incidente en el escenario con Maía una concursante renunció a “La Descarga” Luego de haber olvidado la letra de la canción en su última presentación, la cantante de 72 años manifestó tener miedo de volver a subir a escenario y decidió abandonar la competencia VER NOTA

Digamos que sí soy un apasionado el tema de los números, en todas sus dimensiones, desde la más fría y científica de las matemáticas hasta la más esotérica de la numerología. Creo que sí hay poder en la palabra, al igual que poder en los números, y cuando me di cuenta de que era mi noveno disco entendí que el nueve es un número muy poderoso. Hay escuelas que hablan de que es el número superior y es un número de de cierre de ciclos de comienzos de cosas nuevas de como renaces de alguna manera.

Además, encontré un símbolo tremendo que fue esta estrella de nueve puntas cada una de las puntas, pues es una canción y eso tiene una simbología, casi que de fe muy importante, porque ahí hay una corriente de religiosa que son los bajáis, que como que creen en todas las religiones y me identifico un poco con ese pensamiento, ¿sabes?

Yo creo que esa estrella de nueve puntas ahí hay todo una una aproximación de fe muy interesante de de creer en todas las religiones y que al final si uno se pone a escudriñar todas terminan yendo lo mismo con distinto mensajero, entonces digamos que detrás de todo eso está. Está la simbología del nueve.

Santiago Cruz presentó su álbum "Nueve" con el que canta a la nostalgia, los recuerdos y la memoria, una década después de su sencillo “Desde lejos”. Cortesía Prensa Santiago Cruz - David Micolta

El disco llega ocho días después de su cumpleaños ¿por qué hacer el lanzamiento cerca a esta fecha?

Queríamos que fuera un día nueve y queríamos que que tuviera tiempo para que la gente se aprendiera las canciones para el Movistar Arena en el 21 de abril, para el concierto en Bucaramanga, entonces lo que buscamos fue que teniendo en cuenta esos tiempos. El disco estará un día 9 y el jueves 9 de febrero era un día perfecto para arrancar el año.

¿Cómo se dio la colaboración con Morat?

Durante mi carrera de compositor he tratado de abrir la cabeza para juntarme con otra gente a componer. Sí es una tarea difícil para uno que ha desarrollado su carrera como compositor, pero también me ha permitido recibir información y puntos de vista de otras personas que creo que han enriquecido mi labor como compositor.

En particular para este disco, Juan Pablo Vega, que es el productor, me dijo además de las canciones que ya tiene para el disco hagamos unas juntas con otros compositores, a ver qué sale. Ya el disco está acá, pero miremos a ver qué sale miremos a ver qué sale y yo te debo confesar que estaba como reacio a hacerlo no quería, quería como que un disco fuera ciento por ciento composición mía, como han sido varios de mi carrera como que no estaba muy entusiasmado con esa idea, pero por suerte le hice caso a Juan Pablo porque de cuatro canciones que escribimos en esas juntas, tres terminaron quedando en el disco, así que fueron bastante provechosas esas reuniones y quedamos con un repertorio muy sólido.

“El Gran Teatro” junto a Andrés Cepeda

Santiago Cruz y Andrés Cepeda trabajaron juntos con el tema "El Gran Teatro" de su álbum "Nueve". Foto cortesía Prensa Santiago Cruz

Junto al álbum se estrena el sencillo “El Gran Teatro”, un tema de desamor con sonidos bohemios y de bandoneón que tiene como invitado a Andrés Cepeda. La canción está inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con la sonoridad actual. Es una fusión de bolero y milonga que habla de los puntos suspensivos que quedan cuando el cierre en una relación de pareja no se hace como corresponde. El videoclip oficial de “El Gran Teatro” se estrenará próximamente.

“Tener a Andrés Cepeda como invitado es como si la canción finalmente llegara al color de voz que debía cantarla. Andrés tiene un lado muy bohemio, muy ‘cantinero’ en el mejor sentido de la palabra, que le venía maravillosamente bien a la canción, así que fui muy feliz de que aceptara la invitación de hacer parte de El Gran Teatro”, dijo Santiago Cruz.