César Gaviria le pidió a la bancada del Partido Liberal no votar “a ciegas” los proyectos del gobierno Petro

No votar a ciegas las reformas de Petro, el pedido de César Gaviria a liberales. Partido Liberal Twitter.

La reforma a la salud que adelanta el Gobierno nacional sigue generando dudas, incluso, en los sectores aliados al Ejecutivo. Por ejemplo, en las últimas horas, el director del Partido Liberal, César Gaviria, le pidió a la bandada de congresistas de su colectividad que evalúen a más no poder las iniciativas presentadas por el presidente de la República, Gustavo Petro.

La petición a los senadores y representantes liberales se las hizo en su casa, en Bogotá, este martes 7 de febrero, durante una reunión que sostuvieron para analizar la viabilidad de las iniciativas que el gobierno Petro quiere impulsar para Colombia como la sustancial reforma a la salud, entre otras.

Allí, el expresidente Gaviria, que estuvo al frente del país entre 1990 y 1994, exhortó a los congresistas que dirige a “no votar a ciegas los proyectos”.

César Gaviria volvió a cuestionar la reforma a la salud del presidente Petro. Foto: Partido Liberal

Esta dura petición se dio luego de horas en las que, en unísono, analizaron el proyecto que reformará las reglas de juego para los servicios de salud en Colombia y que presentará, en las sesiones extraordinarias del Congreso, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho.

Sin embargo, aunque desde varios sectores como el Liberal, el Partido de La U, y otros, han cuestionado la reforma a la salud, por ahora no hay certeza de su contenido. Aunque hay un borrador que está circulando por la opinión pública será hasta dentro de los próximos días cuando el Gobierno radique, ante el Legislativo, una de las iniciativas que más ampollas ha levando desde que inició este mandato presidencial.

“Somos un Partido Liberal reformista, no para arrasar, reformar para fortalecer. No queremos que Petro fracase, pero las reformas deben fortalecer no arrasar”, señaló César Gaviria.

Avanza bancada de representantes a la cámara del @PartidoLiberal con el expresidente de la República, Cesar Gaviria Trujillo ; pic.twitter.com/rqwwn1AEi0 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) February 8, 2023

Eso sí, aunque el foco fue la reforma a la salud, a la que Gaviria ya le había hecho varios reparos recientemente, la agenda de la reunión entre los liberales también contempló otros de los puntos que se radicarán próximamente en el Capitolio Nacional: las reformas pensional y política, entre otras.

Por ahora, los liberales no se han pronunciado al respecto y se tendrá que esperar que el MinSalud radique la reforma a la salud en Senado y Cámara para que se discuta el que se considera uno de los proyectos insignias del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha defendido a capa y espada esa iniciativa y del que asegura entregó todos los detalles en el Plan de Gobierno que presentó en su tercera campaña presidencial.

No obstante, César Gaviria ya había dejado varios reparos sobre ese proyecto que encabezará la ministra Corcho. Junto a Germán Escobar Morales, ex viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, publicaron un informe titulado “Desempeño del sistema de salud de Colombia: para no arrasar, sino ¡Fortalecer!”, donde hacen una dura radiografía del citado proyecto.

“La implementación del sistema de salud colombiano no ha sido estable desde 1993 y, a pesar de ello, ha aportado de forma muy considerable a la generación de mayor equidad, salud y bienestar social a la población del país. Actualmente, en un contexto político de debate de una nueva reforma al sistema, es más importante que nunca la deliberación ponderada e informada, pues peligra la continuación y consolidación de grandes avances sociales en salud y en la garantía de un derecho constitucional fundamental”, se lee en uno de los apartados de la propuesta.

Con esa premisa, tanto Gaviria como Escobar plantearon 17 propuestas que le enviaron al gobierno Petro para que tenga en cuenta en la elaboración y radicación de la reforma salubrista donde le apuntan a la reglamentación de los recursos entregados a las EPS; la atención más eficiente, fortalecimiento de la comunicación entre paciente y prestador de servicio, entre otros.