Nina Caicedo: gobierno mexicano se pronunció sobre la deportación de la actriz

Nina Caicedo fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Cancún por las autoridades de Migración y deportada a Colombia, argumentando restricciones vigentes en su pasaporte (@ninacaicedo/Instagram)

Desde el viernes 3 de febrero se conoció que la actriz Nina Caicedo fue deportada desde el aeropuerto de Cancún, estado de Quintana Roo, ubicado en la Riviera Maya de México. Al parecer, la colombiana fue detenida por las autoridades migratorias cuando pretendía ingresar al país norteamericano para celebrar su cumpleaños durante el fin de semana. Lo que sería un momento feliz para la artista, terminó convirtiéndose en una pesadilla.

A su regreso a Colombia, la actriz señaló que ella estaba tranquila hasta el momento en que fue llevada a un espacio aislado y la encierran “creen que todos somos delincuentes”. Adicionalmente, en conversación con Noticias RCN, la actriz, recordada por sus apariciones en producciones colombianas como La esclava blanca, La hija del mariachi y Enfermeras, señaló que tuvo miedo en un momento, ya que se encontró a personas que le dijeron llevaban dos o tres días allí.

“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso con agua, entonces me parece un trato inhumano. Pueden decidir que uno se devuelve, yo me devuelvo para mi país feliz, pero considero que fui tratada como delincuente… Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme a Colombia y me llevan al lugar horrible, lleno de huecos, tiene ratas, hay gente tirada en el piso que lleva dos y tres días… Ahí ya me preocupé”.

Las inadmisiones de viajeros colombianos hacia México se han disparado en los últimos meses debido al temor de que intenten cruzar la frontera con Estados Unidos en condición de ilegales (@Villegasalejo/Twitter)

Lo vivido por la chocoana recordó lo que han pasado algunos compatriotas cuando han intentado arribar a territorio mexicano en los últimos meses y es que según reportaron las autoridades mexicanas, este tipo de situaciones se presentan debido a la cantidad de visitantes que llegan a la llamada Ciudad de la juventud, esta se convierta en el puente para el cruce de ilegales hacia los Estados Unidos.

Según Migración Colombia, a lo largo de 2022 unos 21.819 colombianos fueron deportados desde el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México hasta el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esta cifra cuadruplica la de 2021, que llegaba a los 5.238.

Esto fue lo que expresó el Gobierno mexicano sobre su deportación

El Instituto Nacional de Migración de México emitió un comunicado en las últimas horas, en el que informó que la actriz llegó al aeropuerto de Cancún hacia las 7:45 de la mañana en vuelo Volaris 315 procedente de Bogotá, a la Terminal 2 de la terminal aérea. Adicionalmente, señalan que durante la revisión de los documentos presentó una alerta migratoria registrada desde 2018.

“De acuerdo al procedimiento las personas que son inadmitidas deben esperar en un espacio asignado por la administración aeroportuaria para abordar su vuelo de regreso al país de donde provenían, en ese lapso la aerolínea que las traslada es la responsable de la alimentación. El mismo viernes a las 22:57 horas la persona regresó a su país”, indicó la entidad encargada de las actividades migratorias en el país norteamericano.

Comunicado Oficial Instituto Nacional de Migración de México, sobre la deportación de Nina Caicedo. Captura de pantalla INM

Adicionalmente, el texto indica que el Instituto Nacional de Migración de México se condujo bajo los procedimientos establecidos en la normatividad vigente y respetó en todo momento los derechos humanos de la persona referida.

Por otra parte, el gobierno mexicano se comprometió a notificar de manera oportuna a las autoridades colombianas sobre lo relacionado con los procesos de inadmisión en esos casos donde así lo soliciten los viajeros colombianos.

También se comprometieron a realizar un seguimiento riguroso a las quejas interpuestas por los viajeros colombianos que se han sentido maltratados por los protocolos de las autoridades mexicanas en estas situaciones.