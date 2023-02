Expareja de John Poulos reveló que no sabía nada de su relación con la DJ: “Siento una profunda tristeza por la familia de Valentina Trespalacios”

Mediante un comunicado, la expareja de John Poulos, Ashley, reveló que no sabía de la relación entre él y Valentina (Gofundme/Facebook)

En el marco del caso por el asesinato de Valentina Trespalacios se han conocido varios detalles sobre la vida que llevaba John Poulos en los Estados Unidos. Una de las más llamativas fue que Jackson, uno de los tres hijos que tuvo con su esposa Ashley afrontó una lucha temprana contra el cáncer.

Una vez superada la enfermedad, gracias a una serie de donativos que les permitieron pagar el tratamiento, el menor y el padre fueron invitados al Discurso del Estado de la Unión de 2018 por parte del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

Sin embargo, hasta el momento no se habían conocido reacciones de Ashley Poulos con relación al homicidio de la DJ, así como al encarcelamiento de su expareja. Eso cambió el 1 de febrero cuando hizo público un comunicado a través de Telemundo Wisconsin en el que la mujer daba detalles a profundidad sobre su relación con John Poulos, argumentando que había “mucha desinformación en torno a John y su familia aquí en los Estados Unidos” y era necesario que se difundiera la “información correcta”.

Entre los aspectos clave difundidos en este comunicado destaca el hecho de que Ashley desconocía la relación de Poulos con Valentina, si bien estaba enterada de que Colombia era uno de los destinos vacacionales preferidos de su expareja y que alternaba sus viajes entre el país cafetero y Texas, donde se encontraba residiendo cuando ocurrió el crimen. También aprovechó para enviarle sus condolencias a los familiares de la joven DJ:

“Aunque sabía que John había estado en Colombia durante los últimos meses, a través de publicaciones en las redes sociales, no era consciente de la doble vida que llevaba (...) Siento una profunda tristeza por la familia de Valentina Trespalacios y por todos los implicados en esta tragedia”

Durante la audiencia de imputación de cargos, el abogado de la familia Trespalacios, Miguel del Río, señaló que los padres y la mejor amiga de Valentina declararon que la pareja se conoció a través de la aplicación de citas Tinder y estuvieron juntos por un año. Por temas de trabajo, la relación se desarrolló a distancia durante ese lapso de tiempo, mismo en el que John le transfería cada semana unos mil dólares a su cuenta bancaria.

También mencionaron que John Poulos se mostraba muy controlador con Valentina, al punto que contrató a un investigador privado para seguir todos sus movimientos. También se presume que realizaba un monitoreo continuo de sus redes sociales.

Aunque se sabía que Ashley y John se habían separado y el hombre incluso tenía una orden de restricción por parte de la madre de sus hijos, en el comunicado de Ashley se deja en claro que todavía no están divorciados legalmente. Incluso señaló que poco antes de solicitar el divorcio, John Poulos desvió todos los fondos familiares a un fideicomiso que quedó a su nombre. De esta manera, durante el proceso de divorcio John esperaba que Ashley no fuera partícipe de la repartición de bienes. También contó que hasta la fecha no ha incurrido en ningún gasto legal durante todo el proceso, y que se ha negado a pagar manutención a sus hijos (a quienes no ve desde 2021) desde que inició el proceso de divorcio, a pesar de la orden del juez.

Por último, en el comunicado pidió respeto por la privacidad de sus hijos y ella misma durante este proceso, asegurando que no haría más comentarios al respecto.