Concierto de Def Leppard y Mötley Crüe en Bogotá: Kraken será el grupo invitado

"The World Tour" llegará a Colombia luego de su éxito como gira en los Estados Unidos

En la mañana del viernes 3 de febrero, faltando un poco más de 20 días para el regreso de Def Leppard y el debut de Mötley Crüe en Bogotá, se anunció que las icónicas bandas de rock tendrán como artista invitado a la banda de heavy metal colombiana Kraken.

Los británicos y los estadounidenses se presentarán el próximo 25 de febrero en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con su tan esperado The World Tour y anunciaron que el primer gran show de rock en la capital del país iniciará con una especial presentación de la agrupación paisa creada por el fallecido Elkin Ramírez en 1984.

Kraken ha sido, desde la década de los 80, la gran agrupación que representa el rock nacional a nivel internacional. Han recorrido con su música escenarios de varios países como Estados Unidos, México, Argentina o Perú interpretando grandes éxitos como Lenguaje de mi piel o Vestido de cristal, incluso tras la muerte de su fundador la agrupación se ha mantenido vigente, ahora con una voz femenina.

La banda colombiana comunicó el anuncio en sus redes sociales asegurando que “estamos muy emocionados por esta maravillosa invitación a compartir escenario con estos dos grandes del rock mundial. Para la banda es un honor poder llevar el legado a este show especial, con la responsabilidad que amerita este apoteósico espectáculo. Dejaremos la piel y toda nuestra música, por Colombia y por todos nuestros seguidores”.

La agrupación de heavy metal paisa recordará los grandes éxitos de Elkin Ramírez en el Simón Bolívar. Foto tomada de página oficial de Kraken en Facebook

Mötley Crüe confirma a John 5 como guitarrista para sus próximos shows

The World Tour tuvo una exitosa gira de estadios en Estados Unidos durante este 2022 con más de 1,3 millones de entradas vendidas. Ahora, Def Leppard y Mötley Crüe llegaran con este show en conjunto al resto del mundo y una de sus paradas será el Parque Metropolitano Simón Bolívar en Bogotá.

Sin embargo, uno de los cambios que trae este show para Colombia y el resto de países -además de que ya no están incluidos Poison y Joan Jett- es que el reconocido guitarrista Mick Mars, de la agrupación estadounidense Mötley Crüe no los estará acompañando.

Mars fue miembro cofundador el grupo de glam metal desde hace 41 años y recientemente decidió bajarse de las próximas presentaciones por “motivos de salud”, según señaló el comunicado oficial de la banda. Por varios años el guitarrista ha lidiado con la enfermedad de espondilitis anquilosante, que le causa fuertes dolores, y por ello anunció que no seguiría en la agrupación.

“Sin duda se necesitará un músico absolutamente excepcional para llenar el hueco de Mick, así que estamos agradecidos de que nuestro buen amigo John 5 haya aceptado subir a bordo y unirse a nosotros para seguir adelante”, anunció Mötley Crüe.

Con esta imagen Mötley Crüe confirmó que John 5 los acompañará en "The World Tour"

Sobre Def Leppard y Mötley Crüe en Bogotá

“Después de finalmente volver al ruedo y tener una gira monumental de verano en los EE. UU. y Canadá este año, estamos más que emocionados de llevar esta gira a las principales ciudades de todo el mundo y dar inicio a Europa en Sheffield, donde todo comenzó para nosotros hace 45 años. ¡Esperamos verlos por ahí, en algún lugar pronto!”, dijo al respecto Joe Elliott, integrante de Def Leppard.

Actualmente, Def Leppard está conformada por Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell ( guitarra) y Rick Allen (batería), quienes estarán sobre el escenario dispuesto en el Simón Bolívar. La agrupación que hace parte del Rock & Roll Hall of Fame, al igual que Mötley Crüe son los intérpretes de clásicos del como “Rock of Ages”, “Viérteme un poco de azúcar” y “Foolin”.

Esta gira empezará el próximo sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México, luego pasarán por el Estadio Banorte en México DF el 21 de febrero. La tercera fecha es en Bogotá, Colombia, el próximo 25 de febrero. “Pasamos un tiempo increíble en The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Estamos llegando para ustedes y no puedo esperar para finalmente verlos a todos de nuevo el próximo año”, afirmó sobre este anuncio la agrupación Mötley Crüe.