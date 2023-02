Shakira: los éxitos y fracasos musicales en sus 46 años de vida

Shakira cumple 46 años en el 2023, siendo la primera vez en los últimos 12 años que está soltera

Shakira Isabel Mebarak celebra su cumpleaños número 46 este jueves 2 de febrero y los celebrará soltera, pero con un impresionante éxito musical a nivel mundial.

Mamá de Gerard Piqué vive una odisea por actitudes de Shakira: “está bastante afectada” Montserrat Bernabéu, al parecer, ya no aguanta más que la colombiana utilice la canción “Music Session #53″ grabada con Bizarrap para incomodar a la que fuera su familia hasta hace unos meses VER NOTA

La cantante barranquillera se desahogó tras la traición de Gerard Piqué en la Music Session #53 que realizó junto al productor argentino Bizarrap y causó revuelo a nivel mundial. La canción en la que Shakira revela sus sentimientos tras la dura separación con el exfutbolista español llegó a la posición número 9 en el Billboard Hot 100 como una de las 10 canciones más escuchadas en el último mes.

Además, rompió récords de visualizaciones en YouTube, de reproducciones en Spotify e hizo que la colombiana se convirtiera en la primera artista femenina en obtener más de 70 millones de oyentes mensuales en la aplicación de reproducción musical. Es por esto que los 46 años de Shakira son diferentes; sin embargo, no es la primera vez que la colombiana vive el éxito mundial de una de sus canciones.

Los mejores éxitos musicales de Shakira

¿Dónde están los ladrones? fue el álbum con el que la cantante colombiana deslumbró en los listados internacionales en el año 1998. Fue su cuarto álbum estudio y el responsable de lanzar a la fama a una joven barranquillera de 21 años a la fama mundial y, además, se ha convertido en el disco más vendido de toda la carrera de la colombiana.

Gerard Piqué, furioso con Jordi Martin, paparazzi cercano a Shakira: “Deja las drogas” El reportero expuso al ex de la cantante colombiana viendo sus publicaciones en Instagram y señaló “Mi mejor amigo me mira todas las historias” VER NOTA

Dentro del éxito de 1998 con su cuarto álbum, Shakira impactó al mundo con Ciega, sordomuda, la canción que trae a los recuerdos de los seguidores de la colombiana a una Shakira no solo mucho más joven, sino de cabello oscuro y con un estilo mucho más rockero.

"¿Dónde están los ladrones?" fue el álbum que lanzó a la fama internacional a la colombiana en 1998

Loba es una canción que posicionó una nueva faceta de la colombiana y, además, demostró una vez más que Shakira es una artista multifacética. Aunque recibió críticas por ser un tema diferente al que tenía acostumbrados a sus seguidores, con una connotación más sensual, Loba se convirtió en un himno de liberación sexual de la mujer y los homosexuales.

Shakira y Piqué: Sasha cumplió ocho años y un Ferrari rojo se parqueó frente a su casa Contrario a lo que se especulaba, la barranquillera no compartió la mesa con Clara Chía, la nueva pareja de su ex VER NOTA

Por otro lado, Antología es el ícono de las canciones románticas de la artista barranquillera, hace parte de su álbum Pies Descalzos, en el año 1995. Todavía hoy, casi 30 años después, los seguidores de la cantante se preguntan cómo una joven de 16 años que le escribía una canción a su exnovio del colegio podía reflejar el amor de esa manera. Actualmente los seguidores de Shakira siguen esperando que al barranquillera sorprenda con un tema similar.

Whenever, Wherever o Suerte fue el tema que le abrió la puerta a Shakira al mercado musical en inglés. Aunque la cantante recibió críticas en un principio por ser una latina intentando cantar en inglés, lo cierto es que nuevamente la barranquillera respondió al mundo con un éxito, abarcando distintos mercados.

Alejandro Sanz ha sido tendencia después de que se conoció que Shakira y Gerard Piqué se habían divorciado, esto porque hay un grupo de fanáticos de la colombiana que ha estado romantizando a la pareja de cantantes desde que en 2005 ambos colaboraron en La tortura. Sensualidad, es la palabra que representa a esta canción.

Además de llegar al público anglosajón, Shakira los impactó con su exploración en los sonidos latinoamericanos y estadounidenses con su movimiento de caderas y asó lo hizo notar en Hips Don’t Lie. Pero a Shakira le faltaba llegar más allá y entonces en 2010 abarcó al continente africano con su canción para el Mundial de fútbol Waka Waka.

Shakira es una de las artistas musicales que más veces se ha presentado en los Mundiales de Fútbol

Dentro de los más grandes éxitos de la colombiana en sus tres décadas de carrera artística están importantes colaboraciones con colegas nacionales. Chantaje, con Maluma; y La bicicleta, con Carlos Vives, tan únicos y diferentes entre ellos, pero con la representación de la bandera colombiana en sus sonidos.

Los fracasos musicales de Shakira

Como en toda carrera musical, más si hablamos de una de más de tres décadas, han existido canciones que no han logrado el éxito esperado y en la vida artística de Shakira no han sido la excepción. Magia fue el sencillo que le dio nombre al primer álbum de la cantante barranquillera en 1991, aunque contiene algunas de las letras más inspiradoras de la cantante, simplemente encaja en los fracasos porque se trata de una Shakira menor de edad e inexperta en la industria.

La la la entra en esta mención porque, a diferencia de lo que logró la colombiana con Waka Waka, el éxito para el Mundial 2014 no obtuvo el mismo impacto que el que hizo para África cuatro años antes.

Finalmente, en su momento de ingresar al mercado internacional con canciones en inglés, Shakira presentó Give It Up To Me y a diferencia de lo que logró con otras canciones en ese idioma, no impactó. En la canción y el videoclip no se representa eso que hace a Shakira única e irrepetible, al contrario, repitió las fórmulas que las artistas pop estadounidenses de la época estaban utilizando.