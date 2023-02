Sara Corrales habló de su relación con Robinson Díaz tras el escándalo de infidelidad

Según lo relatado por Sara Corrales esta situación la enfrentó con mucha valentía y, sobre todo, un gran aprendizaje. Cortesía: @saracorrales

En 2009, el mundo de la farándula colombiana se detuvo al conocerse la infidelidad de Robinson Díaz a su esposa Adriana Arango con quien llevaba 17 años de casado y tenía un hijo. El actor sostuvo durante varios meses un romance con la actriz Sara Corrales, esto mientras ambos hacían parte de la producción ‘Vecinos’.

Adriana Arango, que también es actriz, descubrió la infidelidad de su esposo, pues una vez alertada por la policía de que habían hallado el carro de su conyugue abandonado en un lugar, ella fue hasta allí y resultó ser la casa de, la que para ese entonces era su amante, Sara Corrales.

Esta situación hizo que Adriana le pidiera a Robinson Díaz el divorcio, pues ella ya no se sentía segura al lado del hombre que un día consideró el amor de su vida y su amigo. Después de esto la pareja estuvo separada durante algunos años; sin embargo, en 2014, ambos se reencontraron y decidieron darle una nueva oportunidad a la relación y a su familia.

Por su parte, Sara Corrales no logró tener en Colombia la carrera que deseaba luego de ‘Vecinos’, por lo que decidió empezar de cero en México, un país en donde está triunfando con su talento y belleza. A pesar de esto, su triángulo amoroso del pasado aún la persigue, pues en su más reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, la paisa de 37 años fue cuestionada por lo sucedido con Robinson Díaz hace más de diez años.

“Me enamoré loca y perdidamente”, mencionó Sara Corrales, que es cuestionada luego por la entrevistadora sobre qué le vio, a lo que ella respondió “talento”. Sin embargo, mencionó que desde el inicio de las grabaciones las insinuaciones del actor hacia ella no se hicieron esperar y luego de tanta insistencia, y de echarle los perros casi a diario, ella simplemente ‘cayó’.

“Él me echaba los perros y yo decía, ay por favor, tú no eres mi tipo, no me gustas. Pero estuvo ahí durante años hasta que finalmente caí y me enamoré completamente”, recordó Sara.

Luego de haber iniciado un romance con el actor, las críticas le llovieron, pero lo afrontó dejando de lado las dificultades y comentarios negativos que los rodearon. Después de eso, la relación no tuvo mucho futuro.

Según lo relatado por Sara Corrales, esta situación la enfrentó con mucha valentía y, sobre todo, con un gran aprendizaje. Pero el mundo es un pañuelo y más en la industria actoral, pues aseguró que años después aparentemente en la producción ‘El Señor de los cielos’ se lo volvió a encontrar y supuestamente, Robinson Díaz trató de cortejarla por segunda vez. Sin embargo, en ese instante ella se negó, pues ya no era la misma de antes, ahora era una mujer con más experiencia, que no creía en sus “cuentos de hadas”, razón por la que pasó por alto el ofrecimiento.

“Después me lo vuelvo a encontrar varios años después aquí en México, ya era una mujer, por supuesto ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó y le dije: ‘¡Ay, mi vida! No, muchísimas gracias, de verdad ubícate. Ya no soy la misma niña, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no”, finalizó.

Por lo que prefirió concentrarse en su personaje de Matilde en la producción mexicana El señor de los cielos, que la catapultó como unas de las actrices colombianas en este país más queridas, así como otras producciones como Despertar contigo y La doble vida de Estela Carrillo.