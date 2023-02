Maluma y Marc Anthony anunciaron nueva colaboración musical: “La Fórmula”

El paisa y el boricua vuelven a colaborar en una salsa

Desde hace varios meses los fanáticos de Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, están a la expectativa por el lanzamiento del nuevo trabajo discográfico del artista urbano, el cual además abre la era de Don Juan. El último día de enero el cantante de 29 años sorprendió con un anticipo en sus redes sociales, en el cual reveló que su nuevo disco tendrá una colaboración con Marc Anthony.

Las publicaciones de la cuenta de Instagram de Maluma habían desaparecido por completo a finales del 2022 y durante todo el mes de enero tan solo había un video que anunciaba el fin de Papi Juancho y la llegada de Don Juan. Ahora el artista paisa emocionó a la fanaticada anunciando que su próxima canción será una unión con el artista puertorriqueño, la cual verá la luz el primero de febrero a las 6:00 de la tarde.

En el video se ve a Maluma y Marc Anthony compartiendo un momento divertido. Ambos usan busos blancos, se peinan, se abrazan y se ríen, pero lo más importante es la música que suena de fondo, un adelanto de cómo suena su colaboración. En menos de 12 horas el video superó los 4,7 millones de reproducciones y los 4.000 comentarios de personas reaccionando a esta esperada colaboración.

El artista colombiano y el puertorriqueño han sostenido una amistad de varios años, ahora cantan nuevamente juntos

“MLM + MA = ‘LA FÓRMULA’”, escribió Maluma en su publicación y señaló que sus fanáticos por fin conocerán a Don Juan con el sencillo que abre su nuevo trabajo musical, en compañía de su colega y amigo Marc Anthony. Por su parte, el cantante boricua reaccionó a la publicación con un comentario en el que se leía “Juancho! Llegó La Fórmula”.

Por lo que se escucha en el adelanto publicado por el artista paisa la canción junto a Marc Anthony será una salsa, en la que apenas se alcanzan a escuchar frases como “por si quieres regresar, yo te voy a esperar”. Esta sería la segunda vez que los artistas colaboran y en la que nuevamente Juan Luis Londoño se adentra en la salsa.

A la publicación reaccionaron famosos como Eva Longoria, Chan el Genio, Pasabordo, Mario Bautista, entre otros, mientras los seguidores de ambos cantantes señalaron que están esperando con ansias escuchar lo nuevo de Maluma y Marc Anthony. “¡Por fin! Qué larga espera”; “Que dúo de lujo”; “estoy llorando porque regresaste”; “Ya no puedo esperar a que salga el temazo”, fueron algunos de los comentarios.

Por ahora, en el canal de YouTube oficial de Maluma tiene una cuenta regresiva para el lanzamiento de La Fórmula, como se llamará la canción en la que el paisa de 29 años colabora con el salsero de 54.

El 11 de agosto de 2017 Marc Anthony y Maluma sorprendieron al mundo musical con su primera colaboración. En ese momento la canción Felices los cuatro era de las más escuchadas del artista paisa, por lo que ambos cantantes decidieron hacer una nueva versión del éxito en salsa.

La canción, que ya tiene más de 222 millones de reproducciones en la plataforma de video tuvo una gran aceptación por parte de los seguidores del género urbano y de la salsa. Cabe recordar que Felices los cuatro en medio de su lanzamiento logró ocupar los primeros lugares de los listados de Billboard y Spotify.

Desde entonces, al colombiano y al puertorriqueño se les ha visto compartiendo en escenarios y eventos privados. Por ejemplo, Marc Anthony estuvo en la celebración de los 29 años de Maluma, el pasado 28 de enero. Además, en un reciente concierto en Perú que tuvieron juntos, el paisa le dedicó unas especiales palabras a su colega.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado ha sido de corazón, te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por hacer parte de mi vida cabrón y por enseñarme tantas cosas. Te quiero dar una abrazo”, dijo Maluma sobre la tarima frente a miles de fanáticos del cantante boricua.