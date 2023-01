Escoltas de la Unidad Nacional de Protección en paro: reclamarán por mejoras en sus condiciones laborales

Sindicato adelantará protestas en la entrada de la UNP. @UNPColombia. Twitter

Organizaciones sindicales de trabajadores darán inicio a manifestaciones en instalaciones de la Unidad Nacional de Protección a partir del 31 de enero a las 6:00 a.m., y hasta el próximo 4 de febrero, con lo que se pretende mejorar las garantías laborales e incentivar una mesa de diálogo con el presidente Petro para exponer el presunto panorama irregular de la entidad.

El vocero del paro, Giovanny Bello, aseguró “Que hay más de 5.000 estudios de seguridad represados que no se han hecho porque director le pareció oportuno retirar a la Policía Nacional, que eran lo que venían haciendo los estudios de seguridad, pero no nombró personal de reemplazo. Al personal que estaba por prestación de servicios no se le ha renovado, por lo tanto hay personas esperando en este momento que se le haga unos estudios de seguridad, colocando en riesgo la vida de los mismos”.

Cabe mencionar que durante octubre del 2022 en la sede principal de la UNP en Bogotá, ya se había realizado un plantón por parte de 7 sindicatos que en su momento requirieron reunión con el director de la entidad, Augusto Rodríguez, con el propósito de atender los reclamos relacionados a las garantías laborales. Congregación que no se llevó a cabo porque las protestas se incrementaron y los trabajadores de la entidad no pudieron ingresar a la sede.

Medidas tomadas por la UNP en medio de las protestas del 31 de enero. @UNPColombia. Twitter

UNP pretende asegurar la atención del servicio durante protestas

Ante las declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg) que agrupa a trabajadores de la UNP, sobre paro, el director de la Unidad Nacional de Protección a través de comunicado oficial indicó que han “adelantado las gestiones necesarias para garantizar el ingreso de todos los servidores públicos y contratistas para el normal funcionamiento de la Unidad y del programa de protección de manera ininterrumpida”.

En el escrito se dan instrucciones a directivos de las áreas “allegar a la Secretaría General de la UNP, el listado de servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios de manera personal, a fin de controlar el ingreso a las instalaciones”.

Además, se solicita a los escoltas que solo porten armas de dotación durante la prestación del servicio con sus respectivos esquemas.

Es importante tener en cuenta que los canales oficiales para que los usuarios y beneficiarios instauren solicitudes serán por instancias virtuales y digitales habilitadas durante los días lunes, martes y miércoles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Así mismo el director de la Unidad mencionó que si se llega a presentar alguna afectación en la prestación del servicio debido a estas movilizaciones, se debe informar de inmediato a través de la Subdirección de protección con el fin de adoptar medidas preventivas.

Memorias del debate que incorpora a integrantes de la Unidad Nacional de Protección

Con el tiempo se ha hecho notable que los integrantes del sindicato tienen contrariedades sobre el modelo de contratación que maneja la Unidad por ello tras la posesión de Rodriguez el 12 de septiembre del 2022, el funcionario solicitó una reunión en donde se plantearon los ejes estratégicos de la entidad.

Dentro de las propuestas mencionadas se refirió la formalización del contrato laboral para cerca de 9 mil escoltas subcontratados que actualmente laboran en la unidad. A su vez, se mencionó la contratación de una nueva flota de vehículos, pues en la UNP alrededor de 4.500 vehículos, entre convencionales y blindados, son arrendados.

Al culminar la jornada se esperaba que los miembros en la sala llegaran a un concenso porque presuntamente tenían propuestas en mente que iban en la misma línea, pero esto no fue así aún con el cambio de año y la renovación directiva.