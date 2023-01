Día sin carro y sin moto: horarios, multas y medidas tomadas por la administración

El 2 de febrero regresa el Día sin Carro y sin Moto a Bogotá. Foto: Colprensa

La Alcaldía de Bogotá anunció que el 2 de febrero será el primer Día sin carro y sin moto de 2023, la restricción vehicular será entre las 5:00 a.m. y las 7:30 p.m.

Según la alcaldía, esta medida sirve para ‘’tener un 57% menos de contaminación (CO2) en el medio ambiente por cuenta 1.800.000 carros particulares y 470 mil motocicletas que dejan de circular”.

El incumplimiento de la medida del Día sin carro ni moto implica una multa de aproximadamente 15 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, alrededor de 17 millones de pesos.

Los vehículos que pueden transitar durante la jornada son: el transporte especial, transporte escolar, transporte público, vehículos conducidos por personas en condición de discapacidad, vehículos de emergencia, con más de 10 pasajeros, carrozas fúnebres, mensajería y domicilios, grúas, carros de valor, caravana presidencial, vehículos militares y de policía, servicio diplomático consular, vehículos de control de tráfico y vigilancia y seguridad privada.

Cabe resaltar que continúa la restricción de circulación bajo el pico y placa que tuvo modificaciones para 2023.

Información del pico y placa en Bogotá para la semana del Día Sin Carro ni Moto

Si cuenta con un vehículo y pretende movilizarse en el distrito, es necesario conocer las restricciones anunciadas por la alcaldía en cabeza de Claudia López y la secretaria Distrital de Movilidad, Deyanira Ávila Moreno, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Para la semana del 30 de enero al 3 de febrero, el pico y placa regirá de la siguiente manera: el 30 de enero, no podrán movilizarse los vehículos con placa 1 - 2 - 3 - 4 y 5. Durante el 31 de enero, no podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0. El día 01 de febrero, no podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.

El 2 de febrero será el Día sin carro en la ciudad. Posterior a la jornada el 3 de febrero, no podrán movilizarse los vehículos con placa 6 - 7 - 8 - 9 y 0.

Concluyendo que las restricciones a los vehículos en la ciudad los terminados en placas 6,7,8,9 y 0 solo podrían utilizar su vehículo un día de la semana. La medida del día sin carro irá hasta las 7:30 p.m.

Pico y placa en Bogotá. @Bogota. Twitter

Menciones de la Secretaría de Movilidad de Bogotá

La cartera de Movilidad en Bogotá informó a la ciudadanía sobre las medidas incorporadas sobre el funcionamiento del pico y placa en relación a la jornada del Día sin carro ni moto y confirmó que uno de los beneficios de la rotación implementada desde el 10 de enero de 2023 es la equidad en la circulación de los vehículos tanto para placas terminadas en números pares como impares, ya que con la medida anterior de pico y placa, las placas pares tenían más días de circulación durante el año.

A su vez, mencionó que la mayoría de placas impares tendrá más días de circulación durante la semana del 30 de enero al 3 de febrero y que incluye el Día sin carro y sin moto, situación que ocurría con todas las placas pares en años anteriores.

Puntos a favor del Día sin carro ni moto

Para muchos, el 2 de febrero se convertirá en un respiro para la ciudad, ya que se podrá reducir 51% de las emisiones de CO2 que causan el cambio climático, e igualmente se reducirán en un 47% de las emisiones de material particulado PM2.5.

Instituciones de educación básica y superior, empresas y ciudadanía en general puede hacer uso de los medios de transporte público que se encuentran en el Distrito o aquellos medios alternativos que tienen un impacto positivo para el ambiente.

Datos entregados por la Secretaría de Mede ciudadano que deja de usar su vehículo y cambia su medio de transporte por una bicicleta podrá reducir aproximadamente 4.4 g de CO2 al día, que equivale a 1.6 toneladas al año.