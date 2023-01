Cumbia Stars aterriza en Bogotá para poner a bailar a los capitalinos

La agrupación está conformada por la cantante Cristina Escamilla, una de las voces más importantes del género en el país y siete músicos de amplia trayectoria y reconocida calidad musical, entre ellos el director, compositor, guitarrista y acordeonero Juan Pablo Acosta. FUGA.

Comenzó el Festival Centro en Bogotá. Desde el 26 de enero y hasta el 29 de enero, el centro de la capital colombiana recibirá su primera gran inyección de música. Organizado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el festival celebra su decimocuarta edición, que bajo la consigna ‘los sonidos de la diferencia’ pondrá a los capitalinos a bailar y saltar con presentaciones de 29 artistas de géneros tan diversos como el rock, pop, rap, punk, metal, fusión, indie, tropical, cumbia, llanero, vallenato, andino, latinoamericano, contemporáneo e infantil.

En su primer día, el festival contará con la presentación de Cumbia Stars, agrupación que ha sido nominada a los Latin Grammy 2020 en la categoría de Mejor álbum de cumbia/vallenato, cuentan con un maravilloso repertorio de música bailable en el que fusionan canciones inéditas con arreglos originales de maestros como Lucho Bermúdez, Rodolfo Aicardi, Los Corraleros de Majagual y Fruko y sus tesos.

La agrupación está conformada por la cantante Cristina Escamilla, una de las voces más importantes del género en el país y siete músicos de amplia trayectoria y reconocida calidad musical, entre ellos el director, compositor, guitarrista y acordeonero Juan Pablo Acosta.

Infobae conversó con Cristina Escamilla horas antes de su presentación en el Festival Centro en el escenario del Bronx Distrito Creativo (carrera 15 # 9 - 50). Escamilla habló de la importancia de la cumbia, de cómo se ha convertido en un género latinoamericano, pese a haberse originado en Colombia, y sobre los planes que tienen para 2023.

Los Cumbia Stars han sido nominados a los Latin Grammy 2020 en la categoría de Mejor álbum de cumbia/vallenato. loscumbiastars/Instagram.

Cristina, ¿cómo nace y desde hace cuánto existe Cumbia Stars?

Bueno, los Cumbia Stars nacimos en el 2017. En diciembre del 2017 tuvimos nuestro primer concierto, el lanzamiento del primer disco, ya luego seguimos el segundo álbum. Somos un grupo de músicos amigos que veníamos trabajando desde hace muchísimos años juntos, un poco más de 13 años y bueno ya en 2017 tomamos la decisión de reunirnos, juntarnos y dedicarnos al trabajo de la música tropical y de la cumbia.

Son cinco años de trabajo en Cumbia Stars, ¿cómo ha sido el recibimiento de ese público joven?

¡Uy! Ha sido maravilloso cómo han acogido nuestra música, como llenan nuestros conciertos, cantan y corean las canciones. La cantidad de personas y escuchas que tenemos en las plataformas| digitales, en Spotify; la cantidad de reproducciones que tenemos en nuestro canal de YouTube... no, ha sido maravilloso. Creo que ha superado mucho nuestras expectativas en estos cinco años que tenemos de existencia y bueno, seguimos trabajando.

¿Por qué este interés en la cumbia, en los porros?

No, a nosotros siempre nos ha encantado muchísimo nuestra música tradicional, veníamos haciendo músicas colombianas desde hace mucho tiempo y veíamos observando un fenómeno muy particular, y es que en Colombia las agrupaciones estaban quedando, como recluyendo, haciendo homenajes y tributos a las músicas y a los grandes maestros, pero acá en Colombia no veíamos mucha música nueva, no veíamos mucha música tropical nueva, canciones nuevas, cumbias nuevas, composiciones nuevas.

Entonces observamos ahí este fenómeno y dijimos vamos a empezar a componer y a entregar música tropical, para seguir aportando la historia de la música.

¿Por qué cree que se da ese fenómeno? ¿Se podría decir que a las nuevas generaciones no les interesa mucho estos ritmos?

Tienen muchas cosas, de todas maneras, habría que entrar ahí en un proceso de investigación bien interesante. Pero una de las cosas que suponemos que ha influido es que la globalización, desde hace tantos años, comenzó a desplazar un poco el conocimiento del disfrute de nuestras músicas tradicionales, la cumbia, los porros, esta música de orquesta, ¿cierto?, pero en este momento, pues ya hay muchas agrupaciones aparte de las propuestas que hemos venido trabajando, y yo creo que eso ha venido cambiando y en un tiempito, no muy lejano, creo que vamos a estar mucho más apropiados de estos sonidos propios.

Cristina ¿en qué radica la importancia de que estos sonidos y ritmos tropicales tradicionales se sigan actualizando?

Yo creo que es absolutamente importante que todos nos enamoremos de los sonidos de nuestro país, esos sonidos raíces, esos sonidos de toda esa instrumentación. Finalmente, esto lo llevamos en la sangre y lo tenemos en el ADN y no podemos desconocer que somos parte y hace parte también de nuestra cultura, de lo que somos, del mestizaje que se dio en nuestro territorio en Latinoamérica.

Importantísimo, además que independientemente de que la cumbia sea un género colombiano, que haya nacido en Colombia, no desconocer que actualmente ya es un género latinoamericano.

¿Estos ritmos tropicales qué tan bien recibidos son el interior del país?

Por supuesto, ya hemos venido en varias ocasiones a la ciudad de Bogotá y de verdad que los capitalinos son un público maravilloso, que acoge y respete mucho las cosas bien hechas y bueno, siempre para nosotros será un placer venir.

Hoy se presentan en el Festival Centro ¿cómo reciben ustedes esa invitación?

No, pues estamos felices. De hecho en este momento estamos llegando a Bogotá. El concierto es esta noche a las 6:55 de la tarde, en el Bronx Distrito Creativo, a tomarnos, el centro de la ciudad espacio maravilloso con toda nuestra música, con toda nuestra cumbia, con nuestra puesta en escena y bueno, esperamos que la gente termine bailando disfrutando y cantando nuestras canciones.

Esta noche lanzarán nuevo material, ¿cierto?

Esta noche estamos estrenando en vivo Tanto que no aguanto. Ya se estrenó por todas las plataformas digitales y esta noche, en vivo y en directo en nuestro concierto, estrenaremos el videoclip, así que bueno, esperemos que sea uno de esos temas de los que la gente se enamore de él y con seguridad así será.

Para terminar, ¿qué planes hay para 2023? ¿En qué están trabajando?

Bueno, este nuevo año estamos ya grabando nuestro cuarto algo nuestra cuarta producción musical. Estamos trabajando en un par de giras, por ahí se vienen presentaciones en Canadá y en Estados Unidos. Seguiremos viajando por todo Colombia y por todos los rincones de nuestros país, llevando nuestra música y enamorando a la gente de la cumbia, y bueno, esos son los planes, y otras cositas que se vienen... más colaboraciones con otros artistas, más grabaciones de videoclip, más grabaciones de material también educativo alrededor de los sonidos de nuestra música tropical y de nuestra cumbia.