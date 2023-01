Ciberataque a Audifarma: Secretaría de Salud de Bogotá pide contingencia a EPS

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, se mostró preocupado por la dispensación de medicamentos. Capturas de pantalla

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se refirió al ataque cibernético que sufrió la empresa dispensadora de medicamentos Audifarma que mantiene deshabilitados sus servidores físicos virtuales y virtuales hasta el momento. Además, solicitó que las EPS adopten planes de contingencia para no suspender los tratamientos médicos de los usuarios.

En un comunicado, Audifarma indicó que fue afectada su estructura tecnológica: tanto su página web como su aplicación para celulares. Los protocolos de seguridad informática fueron activados luego de identificar el ataque; por lo tanto, se deshabilitaron los servidores físicos y virtuales de la empresa, con el fin de proteger la información de la organización y de sus usuarios. Además, hicieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

“Estamos recibiendo el acompañamiento de empresas multinacionales expertas en ciberseguridad con quienes estamos analizando todos nuestros sistemas informáticos para buscar una pronta solución a la situación”, manifestaron desde la compañía.

Los servicios de la página web, el aplicativo móvil, los turnos virtuales, el servicio de agendamiento y la solicitud de medicamentos a domicilio están fuera de servicio. Entonces, los usuarios deben acercarse personalmente a los puntos de atención, en horario habitual y en orden de llegada.

Al respecto, el secretario Gómez se mostró preocupado “por los diferentes eventos de lo que se conoce como ciberataque, o sea, una actividad maliciosa en que algunas personas inescrupulosas entran a los sistemas de información de distintas empresas y no solo dificultan la seguridad de la información, sino que impiden el servicio”. También pidió a las autoridades que tomen las medidas necesarias “para que esto no se vuelva a repetir y no se ponga en riesgo la prestación del servicio de salud”.

Ante la situación, el funcionario dijo que a las 17 EPS que tienen presencia en Bogotá —cinco de regímenes especiales y 12 de régimen contributivo y subsidiado— se les ha preguntado mediante oficio si Audifarma les presta el servicio de prescripción o entrega de medicamentos y, de ser el caso, qué plan de contingencia tienen para garantizar esa dispensación.

“Hasta el momento tenemos la certeza de que Nueva EPS, Compensar, Salud Total y Capital Salud tienen, dentro de los servicios que ofertan, la dispensación de medicamentos ambulatorios con Audifarma y nos están presentando su plan de contingencia”, aseguró Alejandro Gómez.

El secretario anunció que los equipos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Salud están visitando todos los puntos de dispensación Audifarma de la ciudad “para garantizar que se dé continuidad a los tratamientos y que, en la medida de lo posible, a través del plan de contingencia, podamos solventar la situación que se presentó”.

Finalmente, Gómez pidió a los ciudadanos denunciar cualquier problema con la dispensación de medicamentos, ya sea por el ciberataque u otra circunstancia, a través del espacio dispuesto para ello en la página de Salud Capital.

Ataques cibernéticos a otras entidades

El 27 de noviembre, el grupo empresarial Keralty —propietarios de Sanitas Colombia y la EPS Colsanitas— confirmó que sus servidores fueron atacados con un ransomware, una modalidad de extorsión digital en la que los atacantes solicitan una cantidad de dinero para liberar y desbloquear un conjunto de datos. Por ello se inhabilitó su página web y el aplicativo que permitía a los afiliados solicitar citas, operaciones y medicamentos, entre otros.

Además, los servidores del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) sufrieron dos ciberataques en 2022: uno en febrero y otro en octubre; aparentemente, ambos tenían fines extorsivos. Por este ataque hubo retrasos en procedimientos como la importación de medicamentos y cosméticos, entre otros productos.