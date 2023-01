Algunas bibliotecas públicas de Bogotá cerrarán al público

El IDRD anunció el cierre de las bibliotecas públicas en la capital desde el 24 de enero hasta el 7 de febrero de 2023. Crédito: BiblioRed

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que ya están cerradas varias de las bibliotecas públicas que se encuentran en la ciudad, con el fin de realizar el inventario de las colecciones que se encuentran en las mismas.

El distrito anunció que los cierres están programados hasta el 7 de febrero de 2023.

Cabe recordar que las bibliotecas que dejaron de prestar su servicio ya se encuentran habilitadas para el ingreso de los residentes en Bogotá y visitantes.

Según informó el distrito, las bibliotecas que se encuentran en operación son:

• Biblioteca Público Escolar La Marichuela ubicada en la diagonal 76b Sur #1c-40, la cual, presta su atención de martes a sábado: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Biblioteca Pública Bosa ubicada en la carrera 97 C No. 69 A - 08 Sur en el Centro Comercial Metro Recreo, Quinto nivel. El horario de atención es de martes a sábado: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Biblioteca Pública Usaquén - Servitá ubicada calle 165 No. 7 – 52. El horario de atención es de martes a sábado: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas ubicada en la carrera 92 No. 146 C - 24. El horario de atención es de martes a sábado: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Biblioteca Pública La Victoria ubicada en la calle 37 Bis B Sur No. 2-81 Este. El horario de atención es de martes a sábado: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal ubicada en calle 48B sur No. 21-13. El horario de atención es de martes a sábado: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bibliotecas con cierre programado para el 31 de enero de 2023

• Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo ubicada en la transversal 21A No.19-54 sur. El horario de atención es de martes a sábado: de 8: 00 a.m. a 8: 00 p.m. y los domingos de 10: 00 a.m. a 5: 00 p.m.

• Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo ubicada en la avenida calle 170 No. 67-51. El horario de atención es de martes a sábado: de 8: 00 a.m. a 8: 00 p.m. y los domingos de 10: 00 a.m. a 5: 00 p.m.

Bibliotecas con cierre programado para el 7 de febrero de 2023

• Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella ubicada en la avenida Ciudad de Cali No. 6C - 09. El horario de atención es de martes a sábado: de 8: 00 a.m. a 8: 00 p.m. y los domingos de 10: 00 a.m. a 5: 00 p.m.

• Biblioteca Pública Virgilio Barco ubicada en la avenida Carrera. 60 No. 57 - 60. El horario de atención es de martes a sábado: de 8: 00 a.m. a 8: 00 p.m. y los domingos de 10: 00 a.m. a 5: 00 p.m.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, invitó a los residentes y visitantes de la capital a hacer uso de los espacios, colecciones y servicios en los horarios habituales.

También, recordó que se puede acceder a la Biblioteca Digital de Bogotá, donde puede encontrar más de tres millones de recursos, entre los que se destacan libros, bases de datos, audiolibros, exposiciones digitales y bibliografías especializadas.

Finalmente, la entidad detalló que ante cualquier duda o consulta, la ciudadanía se puede comunicar a través de la línea PBX (601) 580 30 50.