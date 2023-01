Se agravó el estado de salud de la condenada empresaria del chance, Enilce López, la ‘Gata’, según sus allegados

Enilce López 'La Gata' fue trasladada de emergencia a una clínica el 12 de enero de 2023, desde entonces su salud habría empeorado según sus familiares. (Colprensa).

Habría empeorado el estado de salud de empresaria del chance Enilce López la ‘Gata’, condenada a 37 años de cárcel por su vínculos con paramilitares y el homicidio de un vigilante.

La mujer fue trasladada de emergencia a una clínica el pasado 12 de enero y desde entonces ha permanecido bajo observación, sin embargo, no ha presentado recuperación, sino que por el contrario su situación sigue siendo crítica de acuerdo con lo que manifestaron sus allegados en la emisora Caracol Radio.

“Dada la aún más grave fragilidad de la salud de López Romero derivada de reciente infarto cerebral, infección por cuatro bacterias, sumado a la anemia y otras 30 patologías, varías de las cuales la han llevado a su previo estado de postración e inmovilidad médicamente diagnosticado”, indicó en el medio radial una fuente cercana de la familia de la empresaria.

También las personas cercanas a López agradecieron a todos los que han estado pendientes los diagnósticos clínicos de la empresaria.

“Nosotros agradecemos las cadenas oración, fervientes expresiones de ruego con que el pueblo del Caribe honra a nuestra madre y pide clamoroso por la salud y vida de la victimízada y perseguida ‘mamá' Enilce, como en la costa le decimos, y honramos más aún hoy día cuando desgraciadamente no sabemos su real estado de salud como tampoco dónde se encuentra!”, agregó el allegado de la ‘Gata’.

La controvertida mujer estaría buscando su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde aceptaron, en septiembre de 2022, que la empresaria condenada por homicidio agravado y concierto para delinquir se presente a una audiencia pública para aportar a la verdad sobre el conflicto armado en el país, ya que es señalada de apoyar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Las piezas procesales indican que las AUC encontraron en la solicitante una aliada con poder autónomo en razón a los múltiples negocios de chance y juegos de azar de los que era dueña, y a que detentaba gran influencia social y económica en varios territorios, especialmente, en el departamento de Bolívar”, citaron en el periódico regional El Heraldo del documento del tribunal de paz.

Sin embargo, dicha comparecencia no tiene, por el momento, fecha programada, y, además, estaría condicionada a las contribuciones que hiciera para que en la justicia transicional decidieran si aceptaban su sometimiento, como lo viene solicitando desde 2021.

El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia (REDVER) quien ha brindado apoyo a la ‘Gata’, aseguró que ella está siendo víctima de una persecución judicial.

“Solicitamos el pleno cuidado y las garantías procesales y legales para que su tratamiento se surta de manera completa, toda vez que hasta ahora ella y su familia han sido víctimas de un hostigamiento y persecución judicial por parte de la Justicia ordinaria y también por parte de la Justicia Especial para la Paz”, afirmó el jurista.

No obstante, en su anuncio de septiembre, la JEP no solo indicó que harían la audiencia a la ‘Gata’, si no que también derogaban la resolución No. 3760 del 5 de agosto de 2021, por medio de la cual la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó su subordinación a ese tribunal.

Para esa diligencia, señalaron en su momento en el tribunal de paz, podrán participar las víctimas y el Ministerio Público, y allí la solicitante podrá corregir, complementar y ampliar las deficiencias que se evidenciaron respecto de su compromiso de aportes originario. Igualmente, deberá referirse a su relacionamiento probado con las AUC y con varios de sus comandantes, y ampliar las afirmaciones en el sentido de que ella y su familia fueron contactados por políticos para que los apoyaran en sus campañas electorales.

