Gustavo Bolívar denuncia amenazas y sobornos a víctimas de red de acoso en el Congreso

Bolívar reveló la existencia de una presunta red de trata de personas, en la que estarían involucrados senadores y funcionarios que esclavizan sexualmente a mujeres. Infobae/Archivo.

Un nuevo capítulo se sumó al escándalo por supuesta la existencia de una red de acoso en el Congreso de la República. El exsenador Gustavo Bolívar, que fue el primero en ventilar las denuncias, advirtió que le llegó información de que los presuntos implicados estarían “amenazando y comprando a las víctimas”.

Fue a través de Twitter, que Bolívar, al retuitear una columna de opinión publicada en La República, hizo su nueva denuncia a la vez que destacó que se estén conociendo nuevos testimonios y relatos sobre el “modus operandi de los abusadores sexuales” a los que les advirtió que “no se atrevan a tocarlas”.

“Siguen apareciendo relatos sobre modus operandi de abusadores sexuales. En algún momento las víctimas hablan y se rompe la impunidad. Me cuentan q implicados andan amenazando y comprando a las víctimas. No se atrevan a tocarlas. Se llevan una gran sorpresa!”, escribió Bolívar.

Vale recordar que Bolívar reveló, en una entrevista con Semana, la existencia de una presunta red de trata de personas, en la que estarían involucrados senadores y funcionarios que esclavizan sexualmente a mujeres. Él conoció esa presunta situación porque las mismas víctimas se acercaron a manifestarle la situación.

A raíz de esas declaraciones, senadores, representantes e incluso otros cercanos al Pacto Histórico le exigieron a Bolívar poner en conocimiento de las autoridades las situaciones delictivas. “Las leyes que buscan proteger a las mujeres de violencia sexual, condenan a quienes tienen conocimiento de violaciones de sus derechos, a presentar estas denuncias ante la Fiscalía”, sostuvo Ángela María Robledo.

El exsenador aseguró que las denuncias son reales y que tanto su secretaria privada, como miembros de su unidad de trabajo legislativo (UTL) estuvieron presentes durante las reuniones que tuvo con las denunciantes en su oficina, en las que escucharon las situaciones que vivían de acoso y esclavitud sexual.

El 21 de enero, Bolívar hizo un llamado, desde Twitter, a las presuntas víctimas de este crimen para que levanten su voz y denuncien, advirtiendo que si no se hace nada, los responsables al interior del legislativo seguirán perpetrando los vejámenes y no pasará nada.

“Los abusadores sexuales del Congreso, seguirán como si nada, sonriendo a cámara, tuiteando indignados, mintiendo en las emisoras, destrozando cuerpos de mujeres necesitadas y nada pasará? Los milagros existen. Una sola. Necesitamos que una sola víctima se atreva y los acabamos”, escribió el libretista.

Gustavo Bolívar pide a las víctimas de abuso al interior del Congreso que denuncien

El 19 de enero también trinó diciendo: “Pregunto a machitos criollos que amenazan con denunciarme si no traiciono a las víctimas de acoso: Si tu hermana, tu esposa o tu hija, te cuentan algo y te piden de vida o muerte que no revele su identidad, ¿las ponen en la picota pública contra su voluntad para que las lapide el mundo?”.

Así mismo, en Semana publicaron los perfiles de quienes protagonizarían la red de acoso que denunció Bolívar, que serían: un todopoderoso senador, tres excongresistas costeños, dos de ellos activos en la vida pública y otro preso; un representante a la Cámara de Cambio Radical; un exrepresentante a la Cámara de La U y un funcionario que lleva muchos años en el congreso y es un depredador sexual.

También es importante señalar que el 20 de enero, el escritor Gustavo Bolívar debía comparecer ante la Fiscalía General de la Nación para ampliar las denuncias que hizo días atrás sobre varios casos de explotación sexual en el Congreso de la República. Sin embargo, no llegó y aseguró que no se pudo presentar porque estaba fuera del país y en el lugar donde está, no tiene conexión a internet.

El guionista se comunicó con los investigadores del caso y aseguró que no podía conectarse a la declaratoria, por lo que, en una tercera ocasión, volvió a dejarlos plantados y el ente acusador, de nuevo, se quedó sin saber lo que Bolívar tenía por decir sobre las graves denuncias que hizo recientemente.