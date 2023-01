Dos colombianos fallecieron en Ucrania durante enfrentamientos con Rusia

La información fue difundida por la embajada de Colombia en Polonia. Colprensa.

Desde la Embajada de Colombia en Polonia, la cual es concurrente para Ucrania, se informó la muerte en combate de dos colombianos que hacían parte de la Legión Internacional, un cuerpo de voluntarios provenientes de distintos países que participa en la defensa de Ucrania durante la invasión Rusa.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentaron los hechos e informaron que se mantendrán al tanto del desarrollo del caso. También se informó que ya se ha establecido contacto con los familiares de los combatientes y se encuentran a la espera de la decisión sobre la disposición de los restos mortales. Aún se desconoce la identidad de los connacionales.

La Legión Internacional fue creada el 27 de febrero del 2022, por el gobierno de Ucrania, esta unidad militar está compuesta por los voluntarios internacionales, como respuesta a la invasión de Rusia en su territorio.

En marzo del 2022 se conoció que cerca de 50 colombianos estaban dispuestos a enlistarse. Uno de ellos, en entrevista con El Espectador, reveló cómo es el proceso para enlistarse. El militar decidió mantener en secreto su identidad, aunque identificó que se trata de un sargento viceprimero en retiro. Señaló que a todos les solicitaron sus antecedentes penales, certificado de experiencia militar en combate y su hoja de vida. “Una vez comprobó esa documentación nos citaron a una entrevista. Si Dios quiere en diez días (14 de marzo) nos estaremos sumando a la legión en Ucrania”, señaló el hombre al diario bogotano.

No se trata del primer caso de colombianos caídos en combate, durante los enfrentamientos en Europa Oriental. Ya en julio del 2022 se reportó la muerte de Christian Camilo Márquez, de 32 años, que también perteneció a la Legión Extranjera.

Según las declaraciones dadas por su familia, cuando se desencadenó el conflicto ruso - ucraniano, Christina Camilo se topó con un correo de voluntarios extranjeros para defender la libertad de los ucranianos, escribió a él y le respondieron de vuelta con las instrucciones para llegar y unirse a este grupo desde la frontera de Polonia con Ucrania.

@CancilleriaCol/Twitter.

La posición del presidente Petro frente a la guerra en Ucrania

Hace algunos minutos fue divulgado en redes sociales las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a este conflicto, las cuales fueron dadas en medio de la rueda de prensa en la Celac, donde afirmó que Colombia no enviara armamento a Ucrania.

“Colombia en los años que ha pasado, no en mi gobierno, compro, material de guerra, ruso, helicópteros, etc.; para sus propios fines al interior del país. Ese material está ahí, tiene problemas de sostenimiento, porque la asistencia ahora es imposible, para cambiar partes, etc.” Respondió el presidente al ser cuestionado por una periodista sobre la posibilidad de que América Latina participará en el Conflicto.

Aseguró, en el resto de su respuesta, qué funcionarios de los Estados Unidos le ofrecieron llevar este armamento a Ucrania, ante lo cual el presidente habría respondido: “Yo le dije que nuestra constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz y así quedará como chatarra, no entregábamos las armas rusas para qué se llevarán eso a Ucrania a seguir una guerra. No significa que no estemos preocupados por una agresión” aseguró en su declaración.

@infopresidencia/Twitter

