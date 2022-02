Conflicto Rusia - Ucrania: así vive la guerra un colombiano en Kiev

Así es la vida de un colombiano en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania . REUTERS/Umit Bektas

Desde Colombia muchos ciudadanos miran con impaciencia lo que está sucediendo en Ucrania, la impotencia para algunos se convierte en verdadera angustia al no saber qué pasa con sus seres queridos.

Jeison Rodríguez es un colombiano que, como tantos, salió en búsqueda de sus sueños en el viejo continente. Oriundo de Caquetá, empacó en su maleta todas las esperanzas para dar un giro completo a su vida y llegó hace poco a Ucrania, a pesar de conocer de las tensiones que se vivían en ese país. Hoy, Jeison se encuentra soportando las bajas temperaturas del final del invierno en un edificio en Kiev, la capital ucraniana, a esperas de lo que pueda pasar y con la esperanza de que todo mejore, a pesar de que las sirenas no paran de sonar en medio de los ataques a la ciudad y la entrada de las tropas rusas.

Infobae: Todo se desató de la noche a la mañana, tras doce horas de ataques, ¿Cuál es la situación en el país?

Jeison Rodríguez (J.R.): La situación básicamente aquí es que hay muchas personas que ya salieron de la ciudad, y ya salir en ese momento es muy difícil, porque todas las salidas están bloqueadas, todas, no porque las hayan cerrado, no, sino porque hay mucho tránsito de vehículos que quiere salir de la ciudad.

Infobae: Se habla de que las tropas rusas ya entraron a la capital, ¿Qué novedades les han entregado?

Jeison Rodríguez (J.R.): El aeropuerto está totalmente cerrado, se escucha que el aeropuerto de Boryspil fue bombardeado, o sea que lo primero que bloquean son las salidas, que nadie salga, pero como tal, la mayor tensión la vive Kiev, que es el epicentro de del combate, el epicentro de los intereses de Rusia. No es una guerra de esta semana, es un conflicto que viene desde hace años donde en 2014, que fue cuando tuvo un mayor impacto. Aquí en donde estoy en el centro de la ciudad, tengo a dos cuadras la casa presidencial, a otras dos cuadras me quedan Maidán o el monumento a los héroes como también lo llaman.

Infobae: Desde occidente el conflicto no parecía tan inminente, a pesar de las amenazas de Putin, ¿Qué percepción tienen de lo sucedido?

Jeison Rodríguez (J.R.): En un principio no creíamos todo lo que decían, que no; Rusia, todo diplomático, que todo iba a estar bien; cuando se supo que Putin les dio la independencia a las dos ciudades (Donetsk y Luhansk) y luego se hizo dueño de ellas, ya se veía como una invasión y se sabía que iba a pasar algo. Ahora tenemos las maletas listas, todo listo, a espera que nos digan a dónde vamos, pero sabemos que nos espera un viaje largo.

Infobae: Se dice que ya lograron salir seis colombianos desde Ucrania, sin embargo, hoy es mucho más difícil la tarea, ¿Les han dicho cómo saldrán de la zona del conflicto?

Jeison Rodríguez (J.R.): Sé que se tiene la intención de sacarnos por medio de vía terrestre, pero créeme que siendo sinceros no veo cómo ni quién pueda prestar ese servicio, tendrían que hacer relaciones de otros países, Ucrania y cancillería colombiana, porque realmente no, no vemos quién pueda prestar ese servicio. Estamos buscando las salidas por tierra, no nos movilizamos porque estamos esperando salir en buses para salir todos y lanzarnos ahora en la calle sería bueno y malo, porque quizá salimos de la ciudad, pero estaríamos expuestos a quedarnos en carretera.

Infobae: Usted está en Kiev, la capital, ¿Qué medidas piensan tomar en las próximas horas?

Jeison Rodríguez (J.R.): Yo trato de estar tranquilo, aunque se sabe que el epicentro es la ciudad, sabes que es el epicentro de lo que quieren por temas económicos, del gas que pasa bajo la ciudad. Respecto a seguridad, ya hay ucranianos que están con la estación del metro, que son como los refugios principales, pero no sabemos si reciban personas extranjeras, sí, no nos hemos movilizado hacia allá porque también estaríamos incomunicados, aunque ya tenemos puntos de contacto, por si se llega a ir a energía y porque de pronto Rusia llega a incomunicar todo el tema del internet.

Infobae: El presidente Volodímir Zelenski y su gabinete decidieron decretar el toque de queda, ¿Qué reflejan las calles y usted cómo lo han asumido?

Jeison Rodríguez (J.R.): De momento hay toque de queda y no podemos salir, no hay transportes, no hay Uber, no hay taxis, no hay nada. Estamos a lo que el gobierno haga por nosotros y la compañía donde estudiamos, esperando que nos digan en qué momento vamos a salimos o como lo vamos a hacer si es pie y listo, afortunadamente alcanzamos a comprar comida y ahora estamos a la espera de lo que pueda pasar, yo me trato de conservar la tranquilidad y confiar en Dios.

La mirada de muchos colombianos se posa en Kyiev, cae la noche y se espera que las sirenas suenen. A pesar que las alarmas se activan cuando se quiere brindar alguna información, también existe la incertidumbre ante un eventual bombardeo. Hay calma, pero se respira tensión, cada minuto que pasa se convierte en horas y la gestión de salida del país, se dificulta aún más. Desde cancillería han tratado de establecer contacto con otros países para habilitar puntos de encuentro, sin embargo, esta tarea pude haberse realizado con mayor antelación.

La ley marcial es otro punto de afectación, pues pocos ciudadanos imaginaron tener que tomar las armas para defender los colores de su bandera. La ley en ucrania es respetada por la misma disciplina forjada culturalmente, sin embargo, la visión a futuro instala a los colombianos en un escenario distinto, en donde salieron de un país afligido por el conflicto eterno y llegan a un territorio donde el ambiente es aún más denso.

