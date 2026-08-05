Confirmados los dos presentadores de la transmisión de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali: la producción será de RCN

Cali inició el 29 de julio los preparativos para la investidura de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella/Google Maps

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Carolina Gómez y Miller Soto habrían sido los elegidos como como los presentadores de la transmisión oficial de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se celebrará el 7 de agosto en Cali, según información conocida por Caracol Radio.

La elección de ambos reforzaría su papel como voceros oficiales del Gobierno entrante, función que les otorga el protagonismo de ser el vínculo directo entre la Presidencia, los medios de comunicación y la ciudadanía durante este acto protocolario.

Gómez cuenta con una sólida trayectoria en medios de comunicación. Ha trabajado como productora, periodista y presentadora de televisión, especializándose en el cubrimiento de temas de actualidad y sucesos de interés nacional. Su experiencia la sitúa como una voz reconocida y confiable para la audiencia, aportando claridad y contexto en la conducción de eventos públicos.

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Con este comunicado, se confirmó la llegada de Miller Soto y Carolina Gómez al equipo del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco/X

Por su parte, Miller Soto es abogado, docente universitario y doctor en Derecho y Economía de la Empresa. Su carrera se ha desarrollado en el ámbito jurídico, la academia y la comunicación institucional, lo que le ha permitido consolidarse como figura central en el equipo de vocería del presidente electo. Su perfil académico y profesional aporta una perspectiva analítica y rigurosa a la cobertura de la ceremonia.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella introduce un hecho sin precedentes: la realización del acto en Cali, y no en Bogotá, como era tradición. Se prevé la asistencia de jefes de Estado, delegaciones internacionales, representantes diplomáticos e invitados especiales, lo que implica un operativo de seguridad de gran escala.

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La transmisión oficial, guiada por Gómez y Soto, permitirá a los colombianos seguir en tiempo real cada etapa de la jornada. Desde la llegada de los invitados hasta el juramento y los actos protocolares posteriores, la cobertura está diseñada para ofrecer una visión integral del evento.

Miller Soto fue pieza clave en la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y es considerado un ejemplo en el espectro político nacional, al ser un abanderado de las personas con movilidad reducida - crédito @millersoto/Instagram

La polémica que envuelve a Carolina Gómez por su título universitario

El reciente nombramiento de Sandra Carolina Gómez Sánchez como vocera del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha generado cuestionamientos sobre su formación académica. Una investigación periodística reveló que, aunque Gómez Sánchez se presenta como abogada en algunas plataformas, no posee el título profesional que la acredita como tal.

La Revista Raya obtuvo documentos de la Pontificia Universidad Javeriana que detallan el paso de Gómez Sánchez por esa institución. Según el director de la oficina de admisiones y registro académico, ella cursó estudios en Derecho desde el tercer periodo de 2014 hasta el tercer periodo académico de 2021. Sin embargo, la universidad informó que su estado es “inactiva” y que no ha obtenido el título correspondiente.

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De acuerdo con las verificaciones realizadas, Gómez Sánchez tampoco habría presentado las pruebas Ecaes (Saber Pro), requisito indispensable para graduarse como profesional en Colombia. Además, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura confirmó que la futura funcionaria no está inscrita como abogada en el registro nacional.

Sandra Carolina Gómez será vocera del Gobierno de De la Espriella junto con Miller Soto - crédito @carogomezsn/X

El perfil público de Gómez Sánchez en plataformas como Substack la describe como “abogada por profesión” y “periodista por vocación”. En LinkedIn, la funcionaria señala que trabajó como asesora independiente en el Ministerio del Interior entre 2015 y 2018.

No obstante, la investigación no encontró registros oficiales que respalden esta experiencia. Consultas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y en el Directorio de Servidores Públicos (Secop) no arrojaron evidencia de contratación en dicha cartera. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por la revista corroboraron que no existe historial de vinculación laboral de Gómez Sánchez con esa entidad.

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Al momento de anunciar el nombramiento, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella no presentó a Gómez Sánchez como abogada. En los comunicados oficiales y en declaraciones del equipo de prensa, se detalló que su trayectoria profesional se centra en la comunicación y el periodismo.

El documento oficial difundido por Defensores de la Patria subraya: “Periodista, comunicadora, productora y presentadora, con una amplia trayectoria en medios de comunicación, quienes ejercerán la vocería institucional”.