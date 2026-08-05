Abogada que denunció ser víctima de acoso sexual callejero en el centro de Bogotá expuso a su agresor en redes sociales: “Me estaba morboseando”

La víctima de los comentarios inapropiados por los que decidió grabar y exponer al hombre en redes sociales le advirtió al adulto mayor que lo haría famoso en redes sociales, frente a la actitud altiva por parte del mismo señor - crédito @anamaurib/IG

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Un caso que se divulgó a través de redes sociales el martes 4 de agosto de 2026 volvió a poner en evidencia los riesgos latentes que corren las mujeres en las calles, luego de que una joven decidió alzar la voz y denunciar a un adulto mayor, y al que acusó de seguirla por varias cuadras en el centro de la capital lanzándole comentarios inapropiados.

“Vamos a hacer famoso al señor que me estaba morboseando. Ay, en TikTok vas a ser superfamoso, enfermo”, inicia la grabación que compartió la abogada vallecaucana Ana Uribe, y que por medio de su cuenta de Instagram expuso al hombre que la persiguió, según su narración, a bordo de una bicicleta.

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La mujer decidió encararlo luego de sacar su celular justo cuando llegaban a la plaza de Bolívar.

Allí, y a pesar de la advertencia que le hizo Uribe al abuelo, el hombre mostró una actitud retadora y altiva, sin importarle la incomodidad que debió soportar la joven hasta le sacó la lengua, en un gesto que varios usuarios calificaron como “lascivo”.

La abogada Ana Uribe expuso a su acosador en redes sociales, y que incluso, cuando ella lo encaró, lo único que hizo fue hacer un gesto obsceno con su lengua - crédito @anamaurib/IG

“¡Enfermo! Vas a ser superfamoso. ¡Vas a ser superfamoso, viejo enfermo!” le dijo con vehemencia la abogada al adulto mayor, que luego de unos segundos siguió su camino.

Este caso se suma a las cifras oficiales que reveló que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en Bogotá 8 de cada 10 mujeres han manihaber sido víctimas de acoso callejero y el 64% indicó sentir algún tipo de acoso en el transporte público.

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Mujer que expuso a hombre que la acosó en el centro de Bogotá: “No me voy quedar callada”

En un mensaje adjunto que compartió con la grabación, Uribe precisó: “Hoy me pasó algo que me niego a normalizar”.

La jurista relató que mientras caminaba hacia su lugar de trabajo “por la Plaza de Bolívar, un hombre en bicicleta comenzó a seguirme y acosarme”.

La mujer detalló que los hechos se prensentaron “en plena Plaza de Bolívar, a plena luz del día, con gente alrededor”, pero recalcó que nadie hizo “nada”.

“Por eso decidí publicarlo y mostrar su cara. Porque la vergüenza tiene que cambiar de bando. No podemos seguir siendo nosotras las que sentimos miedo, las que callamos o las que seguimos caminando como si nada hubiera pasado”, expuso en su publicación Uribe el motivo por el que decidió exponer al adulto mayor en redes sociales.

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La abogada recalcó que esta clase de personas que suelen acosar y tener comportamientos obscenos lo hacen sin preocupaciones.

“Si se sienten con la libertad de acosarnos y perseguirnos así, en público y frente a todo el mundo, ¿qué serán capaces de hacer cuando nadie los esté viendo?" menciona la pregunta que compartió a modo de reflexión Uribe.

Algunas cifras dan cuenta de la realidad que viven cientos de mujeres al día en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de la Mujer / Facebook

Al final, la abogada setenció: “No me voy a quedar callada. La vergüenza no es mía”.

Los piropos también son considerados como una forma de acoso sexual callejero

Un informe de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló en octubre de 2025 que el 80% de las mujeres ha recibido comentarios sexuales no deseados en la calle, una conducta que incluye “piropos”, silbidos y tocamientos físicos intencionales y que se considera acoso sexual.

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En Colombia, el acoso sexual callejero es un delito tipificado como injuria por vía de hecho, con pena de prisión de hasta cuatro años y una multa que puede llegar a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el Código Penal Colombiano.

Ante un caso, la ciudadanía puede pedir ayuda a la Línea de Emergencias 123. Si presencia la situación y su integridad no corre riesgo, puede apoyar a la víctima al intervenir y solicitar de inmediato asistencia de autoridades o personal de seguridad del lugar.

En el transporte público, se recomienda acercarse al conductor y activar la ruta inmediata de atención a través del botón de pánico.

Si es posible, y como elemento que puede ayudar a una futura investigación judicial, se recomienda grabar (si es posible) la situación para contar con material probatorio y avanzar en la judicialización del agresor.

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Estos son los canales para denunciar casos de acoso sexual callejero en Bogotá - crédito Secretaría Distrital de la Mujer / Facebook

Las mujeres también pueden acudir a la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio, que articula a entidades distritales y nacionales para prevenir y atender violencias basadas en género.

La atención puede iniciarse con una llamada a la Línea Púrpura 01800 112 137 para apoyo psicosocial y jurídico o a la línea Una Llamada de Vida 601 380 8400 en Bogotá.

Para solicitar una medida de protección, se puede acudir a una Comisaría de Familia de la localidad. En las Casas de Justicia también atienden la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de la Mujer y las Comisarías de Familia, entre otras entidades.

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