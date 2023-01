Teófilo Gutiérrez no descarta jugar en Atlético Nacional, mientras define su futuro con Unión Magdalena

Teófilo Gutiérrez está cerca de llegar a un acuerdo con su nuevo equipo. @teogutierrez_/Instagram

Después de Juan Fernando Quintero, el futuro del jugador barranquillero Teófilo Gutiérrez es tema de conversación dado que el futbolista de 37 años de edad está en el radar de varios equipos de la Liga BetPlay Dimayor, que quieren contar con los servicios del Perfume, que jugó el último año para el Deportivo Cali.

Con la Verdiblanca, Teo Gutiérrez disputó por todas las competiciones un total de 65 partidos y marcó 14 goles y dio 12 asistencias. Cabe recordar que el exJunior fue clave en la obtención de la décima estrella del Cali en el segundo semestre de 2021, sin embargo, su rendimiento mermó en 2022, pues fue un año complejo para la institución vallecaucana, no solo en materia de resultados sino también administrativa y financiera.

A pesar de los rumores, que vinculaban a Gutiérrez con el conjunto Rojiblanco, la hinchada del Junior se quedará con las ganas de ver el tridente conformado junto con Carlos Bacca y Juanfer Quintero, que es la flamante contratación del cuadro costeño, el cual “botó la casa por la ventana” para fichar al exRiver, de 29 años de edad.

Lo cierto es que el atacante oriundo del barrio La Chinita (Barranquilla) tiene varias ofertas sobre la mesa de clubes del rentado nacional que quieren tener en sus filas al experimentado jugador. Vale destacar que la liga comenzará el jueves 26 de enero.

En la lucha por quedarse con Teófilo Gutiérrez está el Unión Magdalena, el cual pica en punto, mientras que a la espera está el Atlético Bucaramanga tras una tentadora oferta hecha al exRacing de Avellaneda (Argentina).

Sin embargo, la periodista deportiva Pilar Velázquez afirmó a través de su cuenta de Twitter, que Teófilo no descartó vestir los colores del equipo de Antioquia. “- ¿Teo, irías a Nacional? - “Yo ahora mismo iría donde sea. Quiero ganar títulos”, acaba de decir Teo en un live en instagram”

El barranquillero está a la espera de definir su futuro. @pilarvelasquezv/Twitter

Por otro lado, el periodista de ESPN Julián Capera aseguró vía Twitter que Gutiérrez tiene un acuerdo de palabra con el Unión Magdalena, pero aún faltan detalles para oficializar su llegada a Santa Marta. “F5: a pesar del ACUERDO DE PALABRA sobre salario y variables alcanzado esta mañana, A ESTA HORA Teófilo Gutiérrez no ha firmado su contrato con Unión Magdalena. Hay una solicitud logística en discusión”, escribió.

De no darse su arribó al cuadro bananero, el también exCruz Azul de México recalaría en el conjunto Leopardo que de acuerdo a las declaraciones de su presidente, Jaime Elías Quintero, para el programa el Carrusel de Caracol Radio, aguardan por una respuesta del experimentado futbolista.

“Hace días, el viernes, veníamos en una negociación con el representante del jugador. No quiere decir que vaya a llegar, hubo una propuesta nueva nuestra y estamos a la espera de que sea aceptada”.

En cuanto a la propuesta que el Bucaramanga le hizo a Gutiérrez el directivo agregó:

“Hay un salario mensual como también hay algo a la firma como unos incentivos por logros (…) quedan dos cupos y vamos a ver qué pasa con lo de Teo. Si no se da, pues queda la opción de la puerta para aquellos que no tienen contrato. No tenemos ese afán, simplemente hay un grupo y esperamos traer dos referentes, esa la idea”.

