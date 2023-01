Talleres no quiso darle permiso a Valoyes para jugar amistoso con la selección Colombia

Diego Valoyes es uno de los grandes talentos de la liga argentina en las últimas temporadas, y figura como uno de los jugadores destacados para la nueva generación de la selección Colombia. Foto: Talleres de Córdoba

El director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, en medio del proceso de renovación generacional del combinado nacional, realizó la primera convocatoria del año con un alto porcentaje de jugadores jóvenes, entre ellos, el extremo Diego Valoyes que juega actualmente al servicio de Talleres de Córdoba en la liga de fútbol de Argentina.

Valoyes logró viajar con la Tricolor, pese a la negativa de su club, que no quería dejarlo hacer parte del equipo que enfrentará a la selección de Estados Unidos, “Yo peleé para que me dejaran venir. Siempre voy a querer representar a mi país. Tuve que charlar con la dirigencia para que me dieran el permiso de poder estar acá”, relató el delantero, que finalmente sí estará presente en el estadio Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

Esta es la primera convocatoria oficial del año que contó con grandes ausencias: la mayoría de jugadores experimentados y referentes del equipo como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y el mismo Radamel Falcao García. También en la línea defensiva, con ausencias como la de Wilmar Barrios, Yerry Mina y Davinson Sánchez, habituales titulares del equipo.

Valoyes manifestó el deseo que tenía por sumar minutos con la selección, y en rueda de prensa contó detalles de lo que ha sido su preparación y cuáles son sus condiciones físicas actuales que lo han hecho parte de esta convocatoria para el primer duelo amistoso del año, clave en la preparación del equipo de cara a las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

“He venido tomando confianza, muy importante para mí estar aportando y compitiendo por la posición sanamente con los que están en Europa” mencionó el cartagenero, que también habló sobre la falta que harán algunos jugadores veteranos en la reciente convocatoria.

“Ojalá pronto estén de la mejor manera porque es importante para nosotros tenerlos para que aporten a la Selección, porque todos siempre estamos dispuestos a darlo todo para lo que se viene”, sentenció.

Respecto a las instrucciones de Néstor Lorenzo, Valoyes brindó algunos detalles a la prensa; el ex Equidad indicó que el entrenador les pide, “que mantengamos la tranquilidad, abiertos, que encaremos y tiremos buenos centros. Que cerremos cuando estamos atacando por el lado contrario y mucha ayuda en defensa, una de las cosas que siempre nos dice. Que seamos libres para tomar decisiones y él nos da esa libertad”, comentó el jugador de Talleres.

Las caras jóvenes del equipo estarán en la línea de defensa, con Andrés Llinás o Andrés Reyes, y en la línea ofensiva con, Daniel Ruiz, Juan Camilo Hernández o Diego Valoyes. El único de los jugadores experimentados en el equipo tricolor será Frank Fabra, lateral que ya ha hecho parte de la selección de mayores anteriormente.

Ante este recambio, Valoyes se mostró positivo y aseguró que es muy valioso que el entrenador de la selección absoluta le dé oportunidades a nuevos jugadores que vienen haciendo las cosas bien y se han ganado este espacio en el combinado Tricolor.

“Hemos hecho buenos entrenamientos, el profesor nos quiere dar confianza. Ya que no es fecha FIFA le dio oportunidad a otros jugadores, eso es importante para ir conociéndonos entre todos y así mirar cuáles son los jugadores que necesita para Eliminatorias, Copa América y demás. Nosotros estamos tranquilos, el profesor siempre nos dice que todos podemos jugar y estar ahí. Para eso entrenamos y nos convoca, para demostrar quien merece estar con los que él decida para los siguientes partidos”.

El partido entre la selección norteamericana y Colombia se jugará a partir de las 4:30 p. m. (hora local); 7:30 p. m. (hora de Colombia).

