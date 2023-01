Lalis habló sobre sus contratos con el Gobierno: “Les duele ver a una mujer trabajar”

Laura Daniel Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis Smile

Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en redes sociales como Lalis Smile, ha sido tendencia por sus peleas políticas, después de haber sido una de las influenciadoras activas en la campaña presidencial de Gustavo Petro, y un contrato que firmó con una entidad del Estado. A través de un video respondió a los cuestionamientos y señaló que el mandatario no le tiene que pagar para hablar bien de él.

El contrato fue publicado por el activista opositor Daniel Briceño y el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico y con quien la influenciadora ha tenido varias discusiones. Por esa razón, Lalis aseguró que se trataba de un ataque político del que consideraba que debía dar claridad.

El contrato tiene un valor de $51.596.774 por 11 meses de ejecución y se habría firmado el 19 de enero de 2023 con la entidad Colombia Compra Eficiente. Beltrán Palomares dijo que sus obligaciones no eran únicamente convocar reuniones, sino que contaba con ocho obligaciones. Como asesora de comunicaciones es la encargada de generar una estrategia para el manejo de los contenidos digitales de la entidad, pero no realizar los videos.

“Yo trabajo allá ganándome la plata, yo no soy una corbata, yo voy a trabajar. De hecho, parte de subir contenido a mis propias plataformas es porque yo camello mucho y no me da el tiempo”, aseguró Lalis en su video, porque Briceño aseguró que solo debía agendar algunas reuniones.

Una de las críticas es que mientras los contratos de prestación de servicios se establecieron a cuatro meses, para la influenciadora fue de 11 meses. Al respecto, Lalis aseguró que es la entidad la que determina el término y en su caso, el estudio de necesidad, determinó que no podía hacerlo por menos tiempo debido al objeto.

Sobre el valor del contrato, señaló que no se hizo millonaria. Los 51 millones se pagarán en nueve pagos de cinco millones, uno de dos millones y otro más de cuatro millones en septiembre de 2023. Ella asegura que tiene que pagar $570.000 de seguridad social y ARL, por ser contratista. “Lo que a mí me pagan realmente me estoy auto robando2, señaló.

“Cómo van a decir que soy millonaria por lo que me gano. ¿Ustedes de verdad creen que una persona que se gana 4 millones al mes es millonaria? ¿Así de indigno está el trabajo en Colombia que creen que eso te da para ser millonario y mañana comprarme trajes Gucci, Prada, Luis Vuitton?”, sostuvo la influenciadora.

“Tampoco me pagan 50 millones de pesos al mes, me ganaría más que un ministro, más que un director de entidad, más que el mismo presidente”, agregó Lalis. Ella ya había tenido un contrato por más de 10 millones con la misma entidad, de octubre a diciembre de 2022, además había sido asesora del representante Santiago Osorio, del partido Verde.

“Yo soy una persona calificada y nadie de planta que trabaja actualmente en Colombia Compra tiene los saberes en redes sociales como yo los tengo. ¿Ilegal? No, no hay nada ilegal en esto, tampoco es un favor, está todo bajo un marco legal. ¿Tanto les duele ver a una mujer trabajar, tanto les duele ver a una mujer desarrollar su profesión?”, sostuvo.

Lalis había sido cuestionada por sus estudios profesionales, sobre los que dijo que es graduada de comunicación social y periodismo del Politécnico Grancolombiano del 2019 y aunque no tiene postgrados, sostiene que se ha formado en comunicación organizacional.

“¿Qué esperaban, que Polo Polo asesorara las comunicaciones de las instituciones públicas? No parce, mucha gente de este lado también es muy capaz, también podemos estar en estos escenarios”, agregó Lalis en su video. Sostuvo que son sus estudios y su trabajo los que sustentan su contrato y no tiene nada de ilegal.

Otra de las críticas en su contra es que hubiera conseguido el contrato durante el gobierno que apoyó para ser elegido. Sobre lo que dijo que el contrato no tiene ninguna relación con sus contenidos personales, que es seguidora de Petro desde hace más de ocho años y que lo considera una forma de aportar al proyecto de cambio.

“A mí no me da de comer Petro ni el Gobierno. Mi contrato es muy claro con las funciones, yo allá no tengo que hablar bien del presidente, yo lo hago gratis”, señaló. “He cometido errores en la vida, pero nunca delitos”, concluyó la influenciadora.

