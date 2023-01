Brisa de Angulo, la colombiana que logró que la Corte IDH condenara a Bolivia: “Son 20 años que viví como si hubiera cometido un crimen”

Brisa de Angulo: el caso de mujer abusada en Bolivia y que crea un precedente en América Latina gracias al fallo de la Corte IDH. Captura W Radio.

Mucho ha dado de qué hablar la victoria judicial que la ciudadana colombiana Brisa de Angulo obtuvo en las últimas horas, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció a Bolivia como responsable de la violación de la que la mujer fue víctima cuando tenía 16 años.

La víctima, que vivía en la ciudad boliviana de Cochabamba, habló de su caso en las últimas horas y no solo reprochó la inoperancia de la justicia del país sudamericano, dado que en más de 21 años jamás actuaron a su favor, sino que también aseguró que seguirá luchando para que ninguna otra mujer viva su mismo calvario.

El alto tribunal internacional sancionó al Estado boliviano por no haber emprendido las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso de violencia sexual que Brisa vivió durante su adolescencia.

La entonces joven denunció que su primo forzado sexualmente; sin embargo, las autoridades de esa nación no actuaron a tiempo, por lo que la Corte IDH declaró que no solo la revictimizaron, sino que no propendieron por “garantizar, sin discriminación por motivos de género, así como por la condición de niña de la víctima, el derecho de acceso (de esta) a la Justicia”, señala el reciente fallo.

Al respecto, Brisa aseguró que desde que reveló los tristes detalles de su historia, los mismos jueces bolivianos se volvieron en sus agresores y no le dieron la ayuda esperada.

“Una vez que yo rompo silencio y busco ayuda del sistema judicial, este se convierte, como lo dice la CIDH, en un segundo agresor. Lastimosamente las situaciones que me sucedieron a mí siguen sucediendo”, aseguró Brisa en entrevista con la emisora Caracol Radio.

Sin embargo, aunque la mencionada corte emitió serios señalamientos hacia Bolivia y sus autoridades, la colombiana considera que el fallo no responde a todo el sufrimiento que por más de una década ella enfrentó. Sin embargo, dijo que su historia sirve para que esos casos no se vuelvan a repetir. “A pesar de que han pasado más de 21 años, el caso sigue abierto. Es un paso hacia adelante que el mundo esté un poquito mejor porque se han creado estos estándares para proteger a nuestros niños”, aseguró la víctima.

El agresor de Brisa, a quien la Corte IDH identificó en el fallo como E.G.A., se estaría refugiando en Colombia y, cuando cometió el delito contra su prima, tenía 26 años. En otra entrevista que la víctima concedió, advirtió de los alcances que su familiar y agresor podría tener y exhortó a las autoridades colombianas para que lo identifiquen y eviten que este vuelva a acceder a otro menor de edad.

“Los niños están en riesgo”, alertó Brisa de Ángulo en diálogo con el diario El Tiempo.

La joven, además, aseguró que sus padres y hermanos han sido alicientes en su proceso porque, de acuerdo con lo que le dijo a la emisora W Radio, no recibió apoyo de nadie en Bolivia y hasta sus demás familiares la emprendieron en su contra y aseguraba que eran mentira sus denuncias. Incluso, relató que cuando fue a realizarse los exámenes médicos para determinar su estado tras la violación, los médicos de ese país también la revictimizaron.

“Son 20 años que yo vengo viviendo como si yo hubiera cometido un crimen, escondiéndome, -recibiendo- amenazas y difamaciones cuando él -el agresor- está libre, trabajando en una iglesia y siendo protegido por su familia”, agregó Brisa, quien pidió a los diferentes actores de la sociedad que tengan cuidado con estos sujetos que son lobos con piel de oveja.

“Es un fallo muy chévere porque, por primera vez en la historia, mencionan el incesto. El incesto no es un crimen en sí en varios países del mundo. El hecho de que se haya categorizado como un crimen (...) hace reformas de cómo usar el consentimiento en violaciones y cambios como eliminar leyes en 21 países que están desprotegiendo a niñas de 14 y 17 años”, aseguró Brisa a la W.

La víctima, además, aseguró que su fallo no solo es “histórico” para ella, sino también para otras naciones del mundo porque obligará a repensar el tratamiento para casos como el suyo.

