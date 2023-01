Gustavo Petro denunció que el sistema económico ha creado “una especie de anarquía global de capitalistas”

El presidente Gustavo Petro habló sobre el capitalismo y el cambio climático en medio de una intervención en el Foro Económico Mundial.

El presidente Gustavo Petro viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial. En el espacio se refirió a la crisis climática y el capitalismo y aseguró que si no se supera el este tipo de sistema económico, el mundo llegará al borde de la extinción. Además, habló de la dependencia de la extracción de carbón, el petróleo y el gas y las consecuencias negativas que esto trae a la lucha contra las afectaciones que ha traído el calentamiento global al mundo.

El presidente comenzó haciendo un llamado a los gobiernos y a los actores económicos para que tengan verdadera voluntad política de llevar a cabo cambios y transformaciones, como el mismo lo dijo, dejar de lado los “optimismos falsos”, incluso, sentenció que si el capitalismo no es capaz de hacer transformaciones a favor del planeta “la humanidad se extingue con el capitalismo”.

“Ampliar la ganancia va ligado a ampliar el cambio químico de la atmósfera, casi como una correlación, eso hay que detenerlo si queremos vivir en el planeta. Ese capitalismo podrá hacerlo, los datos de hoy demuestran que no, entonces tendríamos que hacer una aseveración un tanto dura: si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo”, explicó el mandatario.

En este sentido, habló de que la falta de voluntad y la incapacidad que ha demostrado el sistema económico solo “ha provocado una especie de anarquía global de capitalistas individuales, empresariales, que tratan de maximizar su ganancia”, esto dejando de lado la transición energética que demanda el mundo para dejar de lado la dependencia al carbón, el petróleo y el gas.

Incluso, cuestionó la poca incidencia que tienen las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) y la poca probabilidad que tiene el capitalismo de volcarse a la descarbonización. En este sentido, hizo énfasis de que si como estados y empresas no se logra una transformación del capitalismo, el mundo está ad portas de la extinción.

“Las COP deberían tener poder vinculante, lo que deciden las COP son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta, son apenas consejos, ¿por qué un Tratado de Libre Comercio (TLC) si es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el plantea no?, hay una diferencia en el poder, eso sería un capitalismo descarbonizado”, afirmó Petro.

Gustavo Petro, además, recordó que desde Colombia en la COP27 se lanzó una propuesta que no fue tomada en serio por el resto de asistentes, pero que sigue en pie: “Propusimos algo que causó algo de risa, por qué no se canjea, se cambia la deuda que tiene los países, los procesos productivos por acción climática, de tal manera que se liberaran recursos presupuestales para cometer la adaptación y la mitigación, por qué no se desvaloriza la deuda mundial”.

El presidente estará en el foro hasta el viernes 20 de enero. El jueves 19, seguirá la agenda cargada de reuniones, entre ellas, una con el CEO de Enel, Francesco Starace; otra con el de Coca Cola, James Quincey, y una con el de Microsoft, Brad Smith. En cada uno de estos encuentros se abordarán los planes dFMIe inversión que tienen estas compañías en Colombia. De igual manera, se verá con Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional —FMI—; Klaus Schwab, y el Primer Ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

Finalmente, el 20 tendrá un encuentro con el presidente de Yara Internacional, Svein Tore Holsether. En dicha cita se examinará una posible inversión cercana a los 100 millones de dólares para incrementar la producción de fertilizantes en Colombia, y también reducir significativamente la huella de carbono de los fertilizantes producidos en el país.

