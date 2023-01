Greeicy Rendón empezó el año con una tierna sorpresa para su familia y descrestó con su nuevo look

Greeicy. Foto: Instagram @greeicy

Diciembre y enero son dos de los meses favoritos por muchos para tomarse vacaciones o al menos unos cuantos días de descanso. En el caso de Greeicy Rendón y Mike Bahía, la pareja de cantantes actualmente está disfrutando del mar y la playa, pero no viajaron solos, pues están acompañados tanto de su hijo Kai, como de algunos de sus perros y una tía de la caleña que no conocía el mar.

El lunes 16 de enero la también actriz compartió en su cuenta de Instagram una galería compuesta por fotografías y videos de lo que ha sido su viaje y, en la leyenda de la publicación describió una a una cada imagen. Fue así que redactó: “La tía no conocía el mar y ha sido muy lindo verla disfrutarlo”; por lo que fotografió a su familiar sentada en la orilla de las aguas.

Empero, su tía no fue la única en conocer el mar, puesto que Kai (nacido en abril de 2022) también visitó la playa por primera vez.

Por otro lado, algunos de los perros de la famosa pareja también están disfrutando mucho de este paseo, en especial Paco, pues según la intérprete de ‘La canción’: “Uno de los elegidos para este viaje fue Paco porque en un viaje anterior al mar, descubrimos que lo ama y desde ahí uno de sus apodos es bocachico”.

Aunque la familia está descansando, parece ser que tampoco se han desconectado completamente de sus labores, ya que como última anotación de estas vacaciones, Greeicy escribió: “Parece paseo, pero se ha hecho de todo un poco”, descripción que corresponde a una fotografía de Mike Bahía frente a un portátil, aparentemente.

No sobra mencionar que, ya falta muy poco para que los artistas retomen su gira ‘Amantes Tour: Kai’; después de que durante los últimos meses del 2022 visitaran varios países de América Latina, entre febrero y marzo harán sonar su música en los Estados Unidos: Orlando, Miami y Chicago son algunos de los lugares en los que estarán.

Greeicy Rendón reveló uno de sus propósitos para 2023

Con cada inicio de año, varias son las personas que ponen en marcha sus propósitos a desarrollar a lo largo del año que recién comienza, una de ellas fue Rendón. No es un secreto que la cantante gusta de reflexionar bastante sobre su vida y proyectos, y en diferentes ocasiones ha compartido con sus seguidores en las redes sociales algunas de sus inquietudes o conclusiones. En este sentido, apenas arrancó el 2023 la también intérprete de ‘Destino’ quiso hablar desde sus Historias de Instagram sobre su propósito de año nuevo.

“Empezó este año y esto no para. Yo tengo propósitos en mi cabeza y, de repente, me levanté y dije: muy lindos todos los propósitos, ella tan soñadora, una lista amplia, pero ¿qué va a hacer?... estoy meditabunda, pensando qué voy a hacer, cómo me voy a organizar, cuál va a ser la dinámica... pensando en las cosas que quisiera cambiar de mí me di cuenta que hay algo que, aunque por naturaleza desde muy pequeña se me ha venido intensificando con los años por diferentes situaciones, experiencias;... me gusta tomarme el tiempo de conocer la gente, pero a veces siento que me excedo”.

Aquí el video completo de lo expresado por la artista colombiana:

Greeicy Rendón reveló su propósito de año nuevo

