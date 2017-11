Cuando promediaba la entrega de los Premios Konex 2017 llegó el turno a Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil Network quien recibió por segunda vez la distinción por Dirección Periodística. Después de escuchar a sus antecesores en el escenario, el fundador junto con su padre de Editorial Pefil (hoy con diario Perfil, revista Noticias, entre otras publicaciones) reflexionó sobre los cruces de opiniones en los Martín Fierro donde hubo referencias a los cierres de Radio América, la crisis en Radio del Plata, Tiempo Argentino (hoy cooperativa), el próximo cierre de la agencia DYN, el grupo Indalo, etc. y el rol de los empleados y dueños. "Quiero proponer un paradigma distinto que nos una. Nuestro problema no son los periodistas que piensan distinto que nosotros", planteó Fontevecchia y describió la situación en Estados Unidos donde hace unos años se contabilizaban unos 55.000 periodistas cuando hoy hay 24.000, menos de la mitad. "Y en Estados Unidos no está ni Spolsky ni Cristóbal López", advirtió sobre el debate del fin de semana respecto a medios beneficiados con pauta oficial en la década kirchnerista.