Algunos hasta se enteraron de cosas que no sabían. Cuando el diputado Cabandié llegó al tercer piso, a lo que se llama 'la pieza de las embarazadas' (en realidad una habitación de dos por dos), un sobreviviente se acercó y le dijo algo que él no sabía: "Yo te ví ahí. Llorabas mucho". "¿Me viste ahí?", repreguntó y tras la respuesta afirmativa quiso saber más. "¿Sabés si yo tomaba la teta?". Su interlocutor no supo responderle si su mamá, Alicia Alfonsín, de 16 años, había alcanzado a amamantarlo antes de que los separaran y a él lo entregaran a un miembro de la Policía Federal.