Expectativas, dudas y críticas tras la reunión de Cristina Kirchner con dirigentes del Consejo Agroindustrial

Siguen las repercusiones tras el encuentro de Cristina Fernández de Kirchner con integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino ( EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Siguen las repercusiones de la reunión que la semana pasada mantuvo la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino , quienes entregaron un plan para que el país incremente las exportaciones y el nivel de empleo, mediante la aprobación de un proyecto de Ley en el Congreso.

Desde su participación en la campaña bonaerense 2017, cuando visitó un tambo que luego se sabría pertenecía a un intendente de su propio espacio político, que la hoy Vicepresidenta de la Nación no incluía en su agenda una actividad vinculada con el agro, con el que mantiene una manifiesta enemistad desde el conflicto por las retenciones móviles de 2008.

Uno de los dirigentes que participó del encuentro, fue el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech. En diálogo con este medio, aseguró: “Estamos en un buen momento de la relación con el Gobierno. Hay conciencia plena en todas las autoridades, tanto oficialistas como opositoras, de que la salida de la Argentina es a través de la producción agropecuaria”.

Representantes del Consejo Agroindustrial junto a la Vicepresidenta de la Nación

Y agregó: “Habíamos pedido desde el primer momento una reunión con la presidenta del Senado. La vimos entusiasmada y activa para tener la información correspondiente. Nos preguntó todo lo que tiene que ver con lo que estamos llevando a cabo. Aspiramos a que la ley esté lista antes de fin de año”.

Además, el presidente de CEPA dijo: “El Consejo Agroindustrial llegó a cubrir un espacio en la dinámica de la cadena agroindustrial. La suma de las opiniones ayuda. Vamos a acompañar y necesitamos una salida. Nos respaldan todas las bolsas, las cámaras de productores y las entidades de base. El Consejo nace pidiendo una ley que genere previsibilidad, con un proyecto a 10 años, y encontramos el respaldo del Estado”.

Otras opiniones

El ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, también opinó sobre el encuentro de Cristina Fernández con integrantes de la cadena agroindustrial. “Está bien que se presenten propuestas a todos los organismos del Gobierno. Después de eso, veremos qué pasa, porque uno mira para atrás y a la Vicepresidenta ya le presentaron muchas ideas”.

A todo esto, comentó: “Inicialmente, el Gobierno buscó un acercamiento con el campo. Llevamos mucho tiempo de cuarentena y el agro nunca paró. Me llama la atención que los que tienen que tomar decisiones, y hago un mea culpa por la parte que me toca por mi gestión, no se den cuenta de que en nuestro perfil agroexportador está la clave”.

Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires

El ex funcionario resaltó que si en la actualidad estuviera en el gobierno, “enviaría señales más claras de apoyo. Desde hace dos meses en el mundo hay una mayor apertura, con países desarrollados que compraron un 12 por ciento más de alimentos que el año pasado. Y nosotros somos productores de alimentos. El Gobierno tendría que fomentar las actividades del sector, por ejemplo con créditos blandos o reduciendo los trámites para exportar”.

A todo esto, los integrantes del sector primario también opinaron sobre la reunión de la semana pasada. Román Gutiérrez, productor agropecuario de la ciudad bonaerense de Pergamino, dijo: “ Es raro que no hayan llamado a la Mesa de Enlace que representa al primer eslabón de la cadena de producción. No traten de vendernos espejitos de colores y dejen trabajar al productor agropecuario. Hay que bajar las retenciones y la carga tributaria, reducir el gasto público, terminar con el asistencialismo y generar más empleo”.

Y por último, comentó: “Estamos cansados de ser los que ponemos el lomo para el bienestar de otros. Los productores tenemos que unirnos y parar éste atropello, y exijamos que nos respeten como tiene que ser. Si nos unimos tenemos una fuerza indoblegable, estamos a tiempo. ¿Qué estamos esperando?”.

Seguí leyendo:

Tras la marcha atrás del Gobierno con Vicentin, el futuro de la empresa se definirá en la convocatoria de acreedores

Después de Vicentin: Los detalles del plan que estudia el Gobierno para potenciar la actividad agroindustrial en la post-pandemia