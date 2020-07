Días atrás en declaraciones radiales, Saín dijo lo siguiente sobre la rotura de silobolsas y otros delitos en el ámbito agropecuario: “Yo creo que hay sectores de la oposición que están buscando cualquier hueco para producir un proceso de desestabilización al gobierno nacional, no tengo ninguna duda de eso, y creo que esta es una experiencia más. Todo esto es un gran verso montado por Clarín, no me cabe ninguna duda. Inclusive los silobolsas están asegurados, con lo cual no hay acá un pobre tipo productor víctima del oprobio de grupos políticos que no existen”.