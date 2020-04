. Vitivinicultura: En Mendoza la cosecha está terminando, con una disminución en la producción. Se perdió uva por los problemas que se generaron en la cosecha por el coronavirus. Si bien los precios del vino se han recuperado un poco con respecto a los del año pasado, y la uva el productor la entregó como siempre sin precio, los valores no se incrementaron al nivel de la inflación. Otro problema son los embalajes, ya que al no estar exceptuados no se están fabricando cajas, que son un insumo fundamental para la venta de vinos y otros productos.