No trabajar correctamente en la aplicación de las Buenas Prácticas tiene consecuencias de índole económicas, ambientales y sociales, a lo que Brihet agregó: “Si no elegiste el momento correcto de siembra, no cumpliste con las buenas prácticas del manejo de plagas, o de fertilización, y además hiciste malas aplicaciones de productos, el cultivo va a crecer menos, estará afectado por adversidades, tendrá menor aporte de materia orgánica de nutrientes al suelo, y obviamente el rendimiento y la calidad del producto final serán menores”.