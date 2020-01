En la última Feria CIIE de Shanghai se cerraron ventas de carne vacuna a China por precios que ascendieron a u$s 7.200 por tonelada de Garrón y Brazuelo, monto que hoy en enero se pagaría a razón de unos u$s 5.200. De igual manera sucede con cortes como ‘Delantero Incompleto’ que cayó de u$s 6.200 a u$s 4.200, y con la ‘Tortuguita o Marucha’ que pasó de u$s 7.000 a u$s 4.100.